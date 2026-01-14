EEUU se dispone a suspender el procesamiento de visas para decenas de países

La medida, que endurece aún más la ofensiva migratoria de la administración Trump, podría cerrar la puerta a viajes desde más de un tercio de las naciones del mundo.

El Departamento de Estado dejará de procesar visas para personas de decenas de países, informó Fox News Digital, en lo que marca una de las medidas más extremas de la administración Trump hasta el momento en su ofensiva contra la inmigración.

Un memorando del departamento señala que Estados Unidos suspenderá de manera indefinida el procesamiento de visas para 75 países, según Fox. Ciudadanos de algunos de los países incluidos, como Afganistán, Irán y Rusia, ya tenían pocas posibilidades de obtener una visa. Pero la medida será un golpe para personas provenientes de otras naciones de la lista, incluido Brasil.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. La decisión cierra la puerta a los viajes a EEUU para más de un tercio de los casi 200 países del mundo.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La medida impide viajar a EEUU a más de un tercio de los casi 200 países del mundo.

De acuerdo con el reporte de Fox, los funcionarios consulares recibieron instrucciones de rechazar visas hasta que se revisen los procedimientos de control y verificación. La medida entra en vigor el 21 de enero, según el informe.

El Gobierno de Trump ya había impuesto normas mucho más estrictas sobre un proceso de evaluación de visas que desde hace años figura entre los más rigurosos del mundo. El año pasado, la administración ordenó a los funcionarios examinar los perfiles en redes sociales de los solicitantes en busca de señales de posturas antiestadounidenses.