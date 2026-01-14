EEUU se dispone a suspender el procesamiento de visas para decenas de países
La medida, que endurece aún más la ofensiva migratoria de la administración Trump, podría cerrar la puerta a viajes desde más de un tercio de las naciones del mundo.
Noticias destacadas
El Departamento de Estado dejará de procesar visas para personas de decenas de países, informó Fox News Digital, en lo que marca una de las medidas más extremas de la administración Trump hasta el momento en su ofensiva contra la inmigración.
Un memorando del departamento señala que Estados Unidos suspenderá de manera indefinida el procesamiento de visas para 75 países, según Fox. Ciudadanos de algunos de los países incluidos, como Afganistán, Irán y Rusia, ya tenían pocas posibilidades de obtener una visa. Pero la medida será un golpe para personas provenientes de otras naciones de la lista, incluido Brasil.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. La decisión cierra la puerta a los viajes a EEUU para más de un tercio de los casi 200 países del mundo.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La medida impide viajar a EEUU a más de un tercio de los casi 200 países del mundo.
De acuerdo con el reporte de Fox, los funcionarios consulares recibieron instrucciones de rechazar visas hasta que se revisen los procedimientos de control y verificación. La medida entra en vigor el 21 de enero, según el informe.
El Gobierno de Trump ya había impuesto normas mucho más estrictas sobre un proceso de evaluación de visas que desde hace años figura entre los más rigurosos del mundo. El año pasado, la administración ordenó a los funcionarios examinar los perfiles en redes sociales de los solicitantes en busca de señales de posturas antiestadounidenses.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Villarica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa ofrecen la mayor plusvalía e Iquique es donde registran la prima más baja
Según un análisis de Tinsa by Accumin, solo 13,5% del stock de vivienda nueva disponible en los principales balnearios del país corresponde a proyectos frente al borde costero. En promedio, el valor de estos inmuebles es 81,3% mayor que el de una unidad comparable más al interior del radio urbano.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
Zoltan Istvan, escritor y fundador del Partido Transhumanista: “Probablemente dejaremos de envejecer en 10 años”
El candidato a gobernador de California y promotor del transhumanismo dijo que la edición genética, la IA y los implantes marcarán la próxima fase de la evolución humana, con terapias para frenar el envejecimiento y mejoras corporales.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete