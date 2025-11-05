Click acá para ir directamente al contenido
El demócrata Zohran Mamdani obtiene la alcaldía de Nueva York en un histórico triunfo

Cuando asuma el 1 de enero, el legislador estatal de 34 años de Queens será la persona más joven en ocupar el cargo en un siglo. También será el primer alcalde musulmán y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en dirigir la ciudad en sus 400 años de historia.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 07:42 hrs.

<p>Mamdani junto a su madre, la directora nominada al Oscar Mira Nair. (Foto: Reuters)</p>

Mamdani junto a su madre, la directora nominada al Oscar Mira Nair. (Foto: Reuters)

