Magistrados clave del Tribunal Supremo cuestionan los aranceles globales de Trump

Magistrados clave del Tribunal Supremo de Estados Unidos expresaron su escepticismo sobre la legalidad de los aranceles globales de gran alcance del presidente Donald Trump, en un caso que podría socavar su política económica estrella.

Durante la audiencia celebrada el miércoles en Washington, tres jueces conservadores cuestionaron el uso que hizo Trump de una ley de poderes de emergencia para recaudar decenas de miles de millones de dólares en aranceles al mes.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que los aranceles eran una “imposición de impuestos a los estadounidenses y que ese siempre ha sido el poder fundamental del Congreso”. Los magistrados Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nombrados por Trump, también formularon preguntas escépticas, si bien los tres analizaron los argumentos esgrimidos por los opositores a los aranceles.

Una decisión en contra de Trump podría obligar a realizar reembolsos por más de US$ 100 mil millones, eliminar una importante carga para los importadores estadounidenses que pagan los aranceles y debilitar una herramienta indiscriminada que el presidente ha utilizado contra sus socios comerciales. En términos más generales, representaría, por mucho, el mayor revés de la Corte Suprema contra las pretensiones de Trump de ejercer poderes que exceden con creces los reclamados por sus predecesores en la Casa Blanca.

Dado el calendario ultrarrápido que la Corte Suprema ha establecido hasta ahora, podría emitirse un fallo tan pronto como a finales de año.

El caso gira en torno a los aranceles del 2 de abril, denominados "Día de la Liberación" por Trump, que imponen impuestos del 10% al 50% a la mayoría de las importaciones estadounidenses, dependiendo del país de origen. Trump afirma que estos aranceles están justificados para abordar el déficit comercial nacional, que se arrastra desde hace tiempo. La disputa ante el Tribunal Supremo también abarca otros aranceles que Trump afirma haber impuesto a Canadá, México y China para combatir el tráfico de fentanilo.

Autoridad cuestionada

Trump afirma que sus aranceles están autorizados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), una ley que otorga al presidente una amplia gama de herramientas para abordar emergencias de seguridad nacional, política exterior y económicas. La IEEPA, como se conoce a la ley, no menciona los aranceles entre esos poderes, aunque una disposición clave establece que el presidente puede "regular" la "importación" de bienes para hacer frente a una crisis.

Barrett cuestionó si esa frase era suficiente para permitir que el presidente implementara aranceles.

“¿Puede usted señalar algún otro lugar en el código o algún otro momento de la historia en el que esa frase, junto con 'regular la importación', se haya utilizado para conferir autoridad para imponer aranceles?”, preguntó Barrett al procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, el principal abogado del gobierno ante la Corte Suprema.

Gorsuch manifestó su alarma ante el alcance de la afirmación del gobierno de Trump de que el Congreso había delegado su autoridad constitucional sobre los aranceles al presidente.

Según la lógica del gobierno, “¿qué impediría que el Congreso simplemente abdicara de toda responsabilidad de regular el comercio exterior —y, por qué no, de declarar la guerra— y se la entregara al presidente?”, preguntó Gorsuch a Sauer.

El tribunal está considerando dos demandas separadas presentadas por pequeñas empresas, además de una tercera demanda interpuesta por doce fiscales generales estatales demócratas. Los tres tribunales inferiores que se han pronunciado sobre el asunto han declarado ilegales los aranceles.

En caso de que Trump pierda, funcionarios de su administración afirman que la mayoría de los aranceles podrían imponerse mediante otros instrumentos legales más complejos. Los aranceles que Trump impuso al acero, el aluminio y los automóviles se establecieron bajo una ley diferente, por lo que no se ven directamente afectados.