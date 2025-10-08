Click acá para ir directamente al contenido
Trump anuncia que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para la liberación de rehenes y prisioneros en el marco de su plan de Paz

El arreglo es un importante avance en las negociaciones mediadas por Washington para poner fin a la guerra de dos años y marca el éxito de la primera fase del plan propuesto por el mandatario estadounidense. Un siguiente paso traería el retiro de las tropas israelíeas hacia una línea acordada.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 8 de octubre de 2025 a las 20:15 hrs.

