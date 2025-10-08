Trump anuncia que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para la liberación de rehenes y prisioneros en el marco de su plan de Paz

El arreglo es un importante avance en las negociaciones mediadas por Washington para poner fin a la guerra de dos años y marca el éxito de la primera fase del plan propuesto por el mandatario estadounidense. Un siguiente paso traería el retiro de las tropas israelíeas hacia una línea acordada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la tarde de este miércoles que tanto Israel como Hamás aceptaron los términos para la liberación de todos los rehenes retenidos por el grupo radical palestino en Gaza, en lo que representa un importante avance en las negociaciones mediadas por Washington para poner fin a la guerra de dos años.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz”, dijo Trump en una publicación en redes sociales este miércoles. “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada, como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y permanente”.

El acuerdo contempla que Hamás libere a unas 20 personas capturadas durante los ataques de octubre de 2023 que aún siguen con vida, junto con los restos de más de dos decenas que murieron en cautiverio.

Por su parte, Israel liberará cerca de 2 mil prisioneros palestinos y procederá al repliegue de sus tropas.

El entendimiento se alcanzó en el balneario egipcio de Sharm El-Sheikh, en el mar Rojo, durante conversaciones que siguieron a la presentación del ambicioso plan de paz de 20 puntos que Trump dio a conocer a comienzos de la semana pasada. Aún quedan aspectos complejos por resolver, ya que las partes mantienen diferencias sobre temas como el eventual desarme de Hamás.

El yerno y estrecho colaborador de Trump, Jared Kushner, y el enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff, se encuentran en Egipto actuando como intermediarios en las negociaciones.