Trump declara “conflicto armado no internacional” entre EEUU y los carteles de droga en Latinoamérica

La medida ofrece a la Casa Blandca una mayor justificación legal para los recientes ataques militares contra presuntos narcotraficantes provenientes de Venezuela. Algunos críticos advirtieron que la administración podría estar preparando un ataque directo a Venezuela.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 2 de octubre de 2025 a las 21:35 hrs.

Trump drogas narcotráfico tensión diplomática
