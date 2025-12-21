Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Ucrania y Estados Unidos celebrarán otra ronda de conversaciones el domingo, según el principal negociador de Kiev

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado que Estados Unidos se ofreció a mantener conversaciones trilaterales, pero que si se llevarán a cabo dependerá de los resultados de las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 21 de diciembre de 2025 a las 16:03 hrs.

Ucrania Trump rusia guerra conflictos internacionales
<p>Ucrania y Estados Unidos celebrarán otra ronda de conversaciones el domingo, según el principal negociador de Kiev</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Una visita a Quellón, discursos, lágrimas y sus campos en el sur: Felipe Briones Goich se despide de Yadrán
2
DF MAS

Los dolores, la buena sintonía y la fe del clan Kast Rist
3
DF MAS

Con ostras y asado braseado: El almuerzo en que Kast y Quiroz llamaron a empresarios argentinos a invertir
4
DF MAS

Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap
5
DF MAS

Resiter compra firma Degraf, dedicada al reciclaje de materiales electrónicos
6
DF MAS

Felipe “Yeti” Costabal, el creativo que transformó al candidato Kast en Presidente
7
Regiones

Polémica por observatorio Paranal: gobernador de Antofagasta ofrece financiar estudios para trasladar proyecto de hidrógeno verde
8
Economía y Política

Kast diseña su plan de instalación con refuerzo de equipo para el “segundo piso”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete