Ucrania y Estados Unidos celebrarán otra ronda de conversaciones el domingo, según el principal negociador de Kiev

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado que Estados Unidos se ofreció a mantener conversaciones trilaterales, pero que si se llevarán a cabo dependerá de los resultados de las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos.

Una delegación ucraniana mantendrá otra reunión en Florida con un equipo negociador estadounidense el domingo, según el principal negociador de Kiev, Rustem Umerov, mientras continúan las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz.

"El tercer día de trabajo en EEUU", dijo Umerov en redes sociales: "Estamos trabajando de forma constructiva y sustancial. Esperamos más avances y resultados prácticos".

El enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, afirmó que las conversaciones por separado entre funcionarios rusos y estadounidenses avanzan de forma constructiva. Dichas conversaciones continuarán el domingo, añadió.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado que Estados Unidos se ofreció a mantener conversaciones trilaterales, pero que si se llevarán a cabo dependerá de los resultados de las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos.

La actual ronda de consultas siguió a las reuniones que el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, mantuvieron con Kiev y sus partidarios europeos en Berlín la semana pasada.