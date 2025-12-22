"Deben aprovechar este regalo": EEUU triplica a US$ 3.000 la ayuda para los inmigrantes que se autodeporten
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que si los extranjeros irregulares no lo hacen "los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", dijo la secretaria de Seguridad Nacional.
Noticias destacadas
El Gobierno de Donald Trump triplicó a US$ 3.000 su oferta de estipendio a los migrantes que decidan "autodeportarse" voluntariamente de Estados Unidos, dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional.
El estipendio se entregaría a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que firmen para abandonar el país antes de fin de año, dijo el DHS. La oferta incluiría un vuelo gratuito de regreso a sus países de origen, dijo.
"Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado.
La administración Trump lanzó en marzo una aplicación renombrada llamada CBP Home para facilitar a las personas la autodeportación. La aplicación, antes llamada CBP One, fue utilizada por el Gobierno de Biden para permitir a los migrantes entrar legalmente en Estados Unidos.
El DHS dijo en mayo que el costo medio de arrestar, detener y deportar a alguien sin estatus legal rondaba los US$ 17.000.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que asumió el cargo en enero prometiendo niveles récord de deportaciones, ha intensificado la represión de la inmigración a pesar de las reacciones en contra. Aunque ha prometido expulsar a un millón de inmigrantes cada año, su Gobierno ha logrado hasta ahora deportar a unos 622.000 inmigrantes este año.
El Gobierno se está preparando para una ofensiva más agresiva contra la inmigración en 2026 con miles de millones en nuevos fondos.
Funcionarios estadounidenses dicen que planean contratar a miles de agentes de inmigración más, abrir nuevos centros de detención y asociarse con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“No todo puede atribuirse al Covid-19”: la respuesta del MOP a Concesionaria del Aeropuerto de Arica que acusa daño por US$ 43 millones tras la pandemia
Ministerio dijo que el informe económico elaborado por Econsult “no resulta idóneo para acreditar un perjuicio indemnizable, al basarse en un contrafactual monocausal, proyecciones especulativas y supuestos no contrastados”.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete