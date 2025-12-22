Click acá para ir directamente al contenido
Política

"Deben aprovechar este regalo": EEUU triplica a US$ 3.000 la ayuda para los inmigrantes que se autodeporten

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que si los extranjeros irregulares no lo hacen "los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", dijo la secretaria de Seguridad Nacional.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 22 de diciembre de 2025 a las 11:16 hrs.

Trump migracion Estados Unidos
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

