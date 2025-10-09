Trump plantea expulsar a España de la OTAN por su rechazo a aumentar el gasto en la defensa común del bloque aliado

El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha dicho que cumplir con el nuevo umbral de gasto de 5% del PIB propuesto por el presidente de EEUU implicaría recortar fondos en salud y educación. España es el único miembro que la organización que se ha negado a elevar su aporte.

El presidente de EEUU, Donald Trump, planteó expulsar a España sea expulsada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante una reunión con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, este jueves, en su más reciente crítica al país que, según él, gasta poco en la defensa de los aliados.

“España… hay que llamarlos y averiguar por qué están rezagados”, dijo Trump desde el Salón Oval, durante su conversación con Stubb. “Y les está yendo bien, además. Gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, están bien. No tienen excusa para no hacerlo. Quizás deberían echarlos de la OTAN, francamente”, agregó.

España ya había provocado la molestia de Trump al rechazar, durante la cumbre de la OTAN en junio, el llamado de EEUU a elevar el gasto en defensa a 5% del Producto Interno Bruto, convirtiéndose en la única nación de la alianza en oponerse al nuevo objetivo. En ese momento, Trump sugirió que planeaba duplicar los aranceles a los productos españoles vendidos en EEUU.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha dicho que cumplir con el nuevo umbral implicaría cientos de millones de euros adicionales en gasto militar, lo que obligaría a recortar fondos en salud y educación. Su oficina emitió este jueves un comunicado en respuesta a los dichos de Trump.

“España es miembro de pleno derecho de la OTAN y está comprometida con la alianza. Cumple sus objetivos al igual que EEUU”, señaló el texto.

Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con retirar a EEUU de la alianza defensiva debido al bajo gasto militar de otros países, aunque en los últimos meses ha mostrado un respaldo más firme, dado que más naciones se han alineado con su meta de 5%.