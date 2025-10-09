Click acá para ir directamente al contenido
Trump plantea expulsar a España de la OTAN por su rechazo a aumentar el gasto en la defensa común del bloque aliado

El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha dicho que cumplir con el nuevo umbral de gasto de 5% del PIB propuesto por el presidente de EEUU implicaría recortar fondos en salud y educación. España es el único miembro que la organización que se ha negado a elevar su aporte.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 18:30 hrs.

OTAN conflictos internacionales ESPANA Trump
