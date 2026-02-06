Lo que debes saber al terminar la semana I El cara a cara Quiroz-Grau, Tianqi, Millicom y Latam

La agenda estuvo marcada por la gira Europea de Kast, las bilaterales ente los equipos que emigran y los que llegan al Ejecutivo, además de intensos movimientos empresariales y los resultados de varias compañías "para enmarcar".

Un nuevo capítulo de la que ha sido una de las agendas más intensas de un Presidente electo en las semanas previas a asumir el mando se escribió en los últimos días. José Antonio Kast viajó a Europa para concretar la que se ha perfilado como la gira más próxima a su ideario político, marcada por encuentros con representantes de movimientos conservadores y líderes de Gobiernos de derecha del viejo continente.

Las visitas partieron en Bélgica, donde el mandatario electo tuvo una ronda de conversaciones con eurodiputados de esas corrientes del Parlamento Europeo -entre ellos el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, el grupo de Patriotas por Europa y el Political Network for Values-, e intervino en la VII Cumbre Transatlántica. Antes, en una escala en Madrid, compartió el avión con destino a Bruselas con Santiago Abascal, el fundador de VOX.

El tono de la gira se reforzó, luego, con una cita en Budapest con el primer ministro húngaro Viktor Orbán –uno de los paladines de la denominada “democracia iliberal”- para culminar en Roma con la premier, Giorgia Meloni, cuyo modelo de Gobierno es seguido de cerca por el Presidente electo chileno y con quien ya había sostenido un encuentro en la misma ciudad hace cuatro meses.

Aprontes en Teatinos 120

Esta semana se produjo la primera cita de traspaso entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y quién lo sucederá a partir del 11 de marzo, Jorge Quiroz. La reunión fue más larga de lo esperado: duró dos horas y 15 minutos, en las que se trataron temas como el mayor déficit fiscal que heredará la nueva administración; el financiamiento e implementación de reformas legales, como la ley de reajuste del sector público; y los proyectos de ley en trámite, como sala cuna y el sistema que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Al término de la cita hubo una breve declaración de lo conversado, pero sin grandes detalles. Grau y Quiroz, además, evitaron responder preguntas.

El futuro titular de Hacienda llegó con el equipo de confianza que lo acompañará a partir de marzo. Se trata de su jefe de asesores y posible coordinador de Regulación Económica, Tomás Bunster; su jefe de Gabinete, Rudy Canales; el futuro director de Presupuestos, José Pablo Gómez; la futura coordinadora Jurídica, Josefina Soto, y quien asumirá como subsecretario de Hacienda, el abogado y director de la Fundación P!ensa, Juan Pablo Rodríguez.

Por su parte, Grau estuvo acompañado por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Imacec e inflación

Esta semana las cifras económicas se tomaron la agenda de principio a fin. El lunes, el Banco Central publicó el Imacec de diciembre, el cual sorprendió al mercado al ubicarse por sobre las proyecciones. El consenso apuntaba a un aumento de la actividad de 1% o, incluso, bajo esa cifra, sin embargo, fue llegó a1,7%, impulsada principalmente por sectores distintos al minero, como servicios, comercio y la industria.

De esta forma, el crecimiento del país para 2025 se ubicaría en torno a 2,3%; eso sí, por debajo de la proyección de Hacienda que estimaba un 2,5% y del último IPoM que previó un 2,4%. Aún así, el titular de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que son “buenas noticias” y que el próximo mes entregarán a la nueva administración una economía normalizada, en condiciones para seguir creciendo aún más.

La semana cerró, además, con cifras de inflación. El IPC de enero subió dentro de lo proyectado, un 0,4%, tras lo cual la inflación en 12 meses bajó a 2,8%, la cifra más baja en cinco años, por debajo de la meta de 3% del Banco Central.

El avance del IPC de enero se explicó por incidencias positivas en 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del indicador de inflación.

Boric y la candidatura de Bachelet a la ONU

El Presidente Gabriel Boric abrió la semana al anunciar la oficialización de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU). Y lo hizo respaldado por Brasil y México –los principales países de la región-, cuyos jefes de Estado, Luis Inázio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, salieron a respaldar la postulación de la dos veces exPresidenta de Chile.

“Es una señal de la importancia que tiene la organización para América Latina y el mundo, que pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo”, señaló Bachelet en La Moneda.

Pero la designación generó inmediatas críticas de la actual oposición lideradas por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien acusó que la candidatura impulsada por la administración saliente es “un amarre inaceptable” a semanas del cambio de mando.

Mientras Boric calificó esa opinión como una “pequeñez y frivolidad tremenda”, otros personeros de la derecha se sumaron a las críticas.

La polémica ha seguido subiendo de tono a medida que el Gobierno entrante define si mantendrá o no el apoyo financiero y diplomático a la postulación. Y si bien el Presidente electo, José Antonio Kast, había guardado distancia de la polémica, señalando que daría a conocer su posición una vez que asuma el 11 de marzo, este jueves salió a respaldar los dichos de Squella: “No queremos que un Gobierno saliente deje amarrados los destinos del país”.

El corte de cintas de la discordia

En su primera entrevista a fondo sobre los principales lineamientos de su gestión en Obras Públicas, en Señal DF, el futuro ministro Martín Arrau no sólo abordó sus objetivos claves –como un listado de 60 obras prioritarias, tanto públicas como vía concesiones, por un total de US$ 40 mil millones, y sus definiciones en temas como el TAG-, sino que fue claro respecto del enfoque con el que dirigirá esa cartera, clave para el objetivo de reimpulsar las inversiones. “No vengo a cortar cintas (...) venimos a reinstitucionalizar el Ministerio", enfatizó Arrau.

Y las declaraciones no fueron bien recibidas por el actual Gobierno. Mientras el Presidente Gabriel Boric replicó que las obras de Estado “son para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y al final da lo mismo quien la corte (…) no son competencia entre políticos“, la actual titular del MOP, Jessica López, aseveró que "nadie viene al MOP solo a cortar cintas", y defendió el valor de las inauguraciones: "Ese hito es muy importante porque es el cierre de un trabajo serio", afirmó, junto con defender el trabajo desarrollado por el actual Gobierno y los logros de su cartera. Un desencuentro que se sumó a la serie de roces producidos entre autoridades salientes y entrantes.

Tianqi sale de venta

Tras su fracaso en la justicia chilena para intentar detener la alianza entre Codelco y SQM, la china Tianqi anunció el miércoles a través de hechos esenciales en la Bolsa de Hong Kong, un plan para recortar su participación en la minera, abriendo -incluso- la puerta a una salida total de la compañía, dentro de un año, en un momento apropiado y a un precio no menor al costo de inversión original. La china es dueña del 22% de la firma.

La primera operación contemplaría la venta de 3,5 millones de acciones Serie A de SQM, correspondientes al 1,25%, con un valor contable de US$ 206 millones.

Sin embargo, tras el anuncio y la caída en Bolsa de las acciones de SQM en Chile y Tianqi en Hong Kong, la china envió un nuevo hecho esencial anuncia la venta de una porción pequeña de acciones, evitando pronunciarse por la venta total de su paquete.

Concha y Toro compra viña en Francia

Concha y Toro informó que su filial europea VCT Europe, firmó un acuerdo para adquirir Maison Mirabeau, una marca de vinos rosé originaria de la región francesa de la Provence, en la Costa Azul.

Los vinos de Maison Mirabeau se distribuyen en el Reino Unido, Europa y otros mercados globales.

Con la adquisición de esta marca, la compañía suma a Francia a su portafolio, que ya incluye Chile, Argentina, California, España y México.

Millicom quiere quedarse con Telefónica Chile

El proceso de venta de las operaciones chilenas de Telefónica, entró en su fase final. Millicom habría presentado la mejor oferta, por encima de las propuestas de WOM y Paradise Mobile.

La semana pasada, el equipo directivo del grupo luxemburgués aterrizó en territorio nacional para realizar las últimas presentaciones ante Juan Vicente Martín, presidente y CEO de Movistar Chile, y Rodrigo Jara, CFO de la compañía.

Además de ser la mejor oferta económica, le garantizaría a Telefónica concretar su salida del país en un plazo más acotado.

Latam por las nubes

Esta semana, Latam Airlines volvió a sorprender al mercado. Dio a conocer sus resultados al cuarto trimestre, los que una vez más superaron las expectativas.

La compañía aérea cerró el año con un crecimiento en sus utilidades del 50%, las que alcanzaron los US$ 1.460 millones. Sus ingresos superaron los US$ 14.000 millones y transportó 87,4 millones de pasajeros, consolidándose como el mayor grupo de aerolíneas del hemisferio sur.

Cencosud duplica resultados

Cencosud informó que en 2025 sus utilidades alcanzaron los $ 314.917 millones, lo que representa un alza de 98% respecto de 2024.

Desde la empresa explicaron que los resultados estuvieron impulsados por un mejor desempeño operacional y por un efecto positivo del tipo de cambio en el resultado no operacional, además de mejoras en la mayoría de los países donde opera el grupo y un crecimiento en Argentina por sobre la inflación en moneda local.

SEC cierra primera etapa de la investigación del apagón

La SEC cerró la primera etapa de investigación por el apagón del 25F y anunció que se están preparando las resoluciones que contemplarían importantes multas para, al menos, los principales protagonistas de lo ocurrido: Interchile, Transelec y el consejo directivo del Coordinador Eléctrico.

La intención de la autoridad es que los responsables y sus eventuales sanciones se den a conocer antes de cumplirse el primer aniversario del blackout, en un par de semanas.

Las empresas arriesgan multas que pueden alcanzar hasta los $ 8.350 millones, mientras que en el caso del Consejo Directivo del Coordinador, cada consejero se expone a una sanción de $ 25 millones.

Kimal-Lo Aguirre da puntapié inicial

Tras iniciar su tramitación ambiental en 2022, ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al año siguiente y recibir su calificación favorable en noviembre pasado, la megalínea Kimal-Lo Aguirre inició oficialmente este miércoles su etapa de construcción, que demandará inversiones por unos US$ 1.500 millones.

Junto a las habilitaciones previas a las obras que se desarrollarán a lo largo de 1.346 kilómetros entre Antofagasta y Santiago –cruzando 28 comunas en cinco regiones- el proceso ya puso en marcha el suministro de piezas estructurales provenientes de China e India.

Sin embargo, a pesar del optimismo de la empresa a cargo, en cuanto a entrar en operación en el primer semestre de 2029, la ejecución del megaproyecto requiere casi cinco mil permisos sectoriales, así como asegurar las servidumbres eléctricas a través de procesos de negociación voluntaria con propietarios privados y la tramitación de concesiones.

Grenergy anuncia millonario proyecto

La empresa de capitales españoles Grenergy presentó un nuevo proyecto fotovoltaico en Chile, por US$ 577 millones para la Región de Antofagasta.

De ese monto, US$ 286 millones se destinarán para la construcción del parque y US$ 291 millones para la construcción del sistema de almacenamiento de energía Bess.

Para la fase de construcción se estima una mano de obra máxima de 400 personas y un promedio de 200 colaboradores en régimen.

Argentina firma acuerdo comercial con EEUU

A tres meses desde que se anunció la intención de EEUU y Argentina de cerrar un acuerdo marco de comercio e inversiones, los Gobiernos de ambos países sellaron este jueves el pacto en Washington, en lo que representa uno de los mayores logros para Javier Milei, que de esta manera consolidó su posición como aliado estratégico de Donald Trump en América Latina. Un sitial que ya había evidenciado el auxilio financiero por US$ 20.000 millones de apoyo para apuntalar al Gobierno trasandino antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado.

Se cae el acuerdo entre Rio Tinto y Glencore

Apenas un mes se mantuvo en pie el segundo intento de Rio Tinto y Glencore para negociar una fusión que daría origen a la minera más grande del mundo valorada en más de US$ 260 mil millones y que representaría el mayor acuerdo de la historia en una industria que es escenario de una oleada de M&A en un contexto de alta revalorización de algunos de los principales minerales producidos por estas compañías, como cobre, oro y plata, que han alcanzado récords históricos en los últimos meses.

Pero este jueves, ambas compañías mineras anunciaron que abandonaron definitivamente sus planes de fusión u otra combinación de negocios, tras determinar que "no podría alcanzar un acuerdo que aportase valor a sus accionistas, poniendo fin a negociaciones que partieron hace más de 18 meses.

Valter Moro deja el grupo Enel

Un importante fin de ciclo tuvo lugar en las altas esferas ejecutivas de Enel. Su exCEO, Valter Moro, concretó su salida del grupo de capitales italianos después de casi tres décadas, en las que se desempeñó en puestos clave en todo el espectro de negocios de la multinacional -desde la generación térmica y las renovables hasta la gestión y distribución de energía- en Italia, España, Argentina -su última posición en el conglomerado como CEO de Edesur- y Chile. En el país fue CEO de Enel Green Power (entre enero de 2018 y septiembre de 2019), y entre octubre de 2014 y ese mismo mes de 2019 asumió como CEO de Enel Generación Chile. Asimismo, el directorio lo designó gerente general de la nueva empresa Endesa Américas, creada a fines de 2015.

Pamela Jiles vuelve con los retiros

Y esta semana volvió el fantasma de los retiros. La diputada Pamela Jiles reapareció proponiendo un retiro para los afectados por los incendios. Eso sí, esta vez dice que debe ser “responsable y no inflacionario”.

En entrevista con T13 radio, señaló su interés por impulsar un retiro desde los fondos de capitalización individual para ir en ayuda de los afectados por los incendios.

Manifestó que es una posibilidad que el Gobierno entrante debiera estudiar, salvo que tenga alguna otra fórmula para resolver el problema con la rapidez que se requiere.

Mantoverde pone fin a huelga

La empresa Capstone Copper y el Sindicato N°2 de Mantoverde alcanzaron un acuerdo que puso fin a cinco semanas de huelga. Tras una dura negociación, los 641 socios de esa organización laboral dieron término al conflicto, tras aceptar un bono de $ 23 millones. Además, el entendimiento contempló un nuevo contrato colectivo con vigencia de tres años.

“La prioridad de Capstone es volver de forma segura y eficiente a la plena operatividad de Mantoverde”, señaló la compañía tras la movilización iniciada el 2 de enero pasado y que implicó que esa operación funcionara en torno al 55% de su capacidad.

Chilolac baja la persiana

Esta semana se concretó el cierre de las operaciones de la Sociedad Agrolácteos de Chiloé, Chilolac. El cese de la planta, ubicada en Ancud, responde a una crisis financiera que se arrastra desde 2024, deja a 130 trabajadores sin empleo y afecta a gran parte de la cadena de pequeños productores de leche locales a lo largo del archipiélago.

El cese de la producción, comunicado el viernes 31 de enero a los sindicatos, fue definido por la compañía ante la falta de liquidez y la acumulación de pasivos con proveedores, principalmente con pequeños y medianos productores.

Con el cierre de la planta de Chilolac, se pone fin a 56 años de historia de una de las empresas agroindustriales más importantes de Chiloé