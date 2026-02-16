Bancos cerraron 27 sucursales en 2025 y disminuyeron en 738 personas el número de empleados
La mayor digitalización de sus operaciones llevó a Banco de Chile, Santander y Bci a ajustar sus espacios de atención. Mientras que BancoEstado y BICE registraron un aumento en su cantidad de sucursales.
En los últimos años, la banca ha reducido sostenidamente su red de atención presencial por la mayor digitalización de procesos.
Al cierre de 2025, la industria bancaria alcanzó un total de 1.302 sucursales, lo que implicó el cierre de 27 oficinas durante el año pasado, según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
En los últimos cinco años, el número total de sucursales cerradas totalizó 486.
Banco de Chile lideró el podio, ya que entre 2024 y 2025 pasó de 222 a 211 puntos de atención, lo que significó el cierre de 11 sucursales en 2025. En paralelo, Santander Chile redujo su red de 167 a 158 en igual período, lo que implicó el cierre de nueve espacios. En tanto, Bci reportó al regulador 170 sucursales al cierre de 2025, esto es, cinco menos en comparación con diciembre de 2024 cuando informó 175.
El socio líder de auditoría para la industria financiera de EY, Juan Francisco Martínez, afirmó que los bancos han ido incorporando más aplicaciones y servicios digitales, por lo que ya no se hace tan necesaria la presencia física de clientes. Asimismo, indicó que los usuarios exigen soluciones más tecnológicas en servicios financieros.
BancoEstado y BICE
En el período hubo dos instituciones que fueron la excepción de la regla. En 2025, BancoEstado aumentó su número de oficinas a 426, anotando un alza de seis sucursales respecto de 2024.
Como consecuencia de la fusión con Banco Security, a la lista se sumó Banco BICE. La firma registró 42 sucursales al último mes del año pasado, luego de agregar a su registro 18 puntos de atención de Security.
Trabajadores
De igual manera, los empleados de sucursales también se vieron afectados por la mayor digitalización.
El total de trabajadores de la banca llegó a 52.623 en diciembre de 2025, lo que representó una disminución de 738 personas el año pasado. En cinco años, el total de personas que dejó de trabajar en bancos fue de 2.889 empleados.
Santander totalizó 7.113 trabajadores de sucursales en el último mes de 2025, es decir, una baja de 388 personas en comparación con el mismo mes de 2024. En tanto, Bci redujo su número total de trabajadores en sucursales en 347 personas, y a diciembre de 2025 alcanzó 7.335 personas.
