Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Bancos cerraron 27 sucursales en 2025 y disminuyeron en 738 personas el número de empleados

La mayor digitalización de sus operaciones llevó a Banco de Chile, Santander y Bci a ajustar sus espacios de atención. Mientras que BancoEstado y BICE registraron un aumento en su cantidad de sucursales.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Lunes 16 de febrero de 2026 a las 20:30 hrs.

bancos empleadores Banco Santander Banco de Chile Bci Digitalización Sofía Pumpin Silva
<p>Bancos cerraron 27 sucursales en 2025 y disminuyeron en 738 personas el número de empleados</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
2
Economía y Política

Las ventas de cerezas chilenas a China decepcionan por el exceso de oferta y el rezago de la demanda
3
Regiones

MOP adjudica a Grupo Costanera ejecución de US$ 600 millones para doble vía a Chiloé
4
Empresas

Fallece el abogado Carlos Cortés, integrante del directorio de Blanco y Negro
5
Mercados

Bancos cerraron 27 sucursales en 2025 y disminuyeron en 738 personas el número de empleados
6
Empresas

Hasta paseos en helicóptero: el nuevo modelo inmobiliario que el Grupo Cummins probará en La Dehesa
7
DF LAB

Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
8
Empresas

Knauf, firma alemana del sector construcción, designa nuevo gerente general para sus operaciones en Chile y Perú
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete