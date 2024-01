CorpGroup Banking: síndico del fideicomiso entrega detalles en EEUU sobre el estado de los pagos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A un año y medio de la entrada en vigencia del plan de liquidación de activos de CorpGroup Banking (CGB) -aprobado por el Tribunal de Quiebras de Delaware, luego de que la compañía se acogió al Chapter 11 de EEUU- el síndico del fideicomiso entregó su informe respecto del avance del proceso.

Al 30 de noviembre, se informó que el fideicomiso del litigio cuenta con fondos por un total de US$ 292.388. Entre 2022 y 2023 el síndico recibió honarios por US$ 90.550 y se estima que en los próximos seis meses tendría un pago adicional de US$ 25 mil.

El síndico escogió al estudio jurídico Robinson & Cole como asesor legal del proceso, que ha recibido pagos por sus servicios por US$ 42.925 en el período. Además, proyectó que en seis meses habría que desembolsar unos US$ 25 mil en gastos legales.

Desde CorpGroup hicieron presente que “este informe que realiza el síndico americano corresponde a un reporte periódico sobre el proceso de Chapter 11 de CGB y se refiere a aspectos administrativos del plan que fue acordado en dicho proceso, el que se mantiene vigente y que CGB y sus personas relacionadas han cumplido íntegramente”.

Nuevo retiro de acción penal

Antes de que finalizara 2023, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago recibió nuevos desistimientos de las querellas presentadas por parte de exbonistas de CGB en contra de Álvaro Saieh y otros ejecutivos de las sociedades ligadas al grupo empresarial.

Una de las acciones que se retiraron fue Inversiones Avus, ligada al empresario Jesús Diez, dueño de TurBus.

De acuerdo al escrito, la sociedad “ha llegado a la conclusión de que no existen hechos delictivos de ningún tipo, razón por la cual viene en desistirse en todas sus partes de la querella criminal presentada”.

No obstante, precisaron que esta renuncia “no afecta lo obrado, ni los pagos futuros, que debe recibir mi representada en su calidad de acreedor” del Chapter 11 del Código de Quiebras de EEUU.