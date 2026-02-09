En la renta final de la venta de Transbank, utilidades del negocio suben 124,5% al cierre de 2025

El negocio de adquirencia publicó en sus Estados Financieros ganancias por $ 22.098 millones.

Luego de que Scotiabank se posicionara como el principal comprador de Transbank, el negocio de adquirencia cerró el 2025 con un alza de 124,5% interanual en sus utilidades, alcanzando ganancias por $ 22.098 millones, según publicó en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.

Mientras, en el último mes de 2024, el negocio de adquirencia registró utilidades por $ 9.845 millones.

Preguntados por DF, la empresa afirmó que el alza se debe principalmente “a un fuerte control de costos y a un manejo eficiente de caja que se traduce en ingresos financieros por $ 15.559 millones”.

Además, la empresa presentó una reducción en sus gastos financieros, ya que en diciembre de 2025 alcanzó pérdidas en este sector de $ 4.132 millones, en comparación con los $ 9.890 millones que anotó en el mismo mes de 2024.

Transbank agregó que la compañía “seguirá administrando sus recursos de una forma responsable en medio de un entorno altamente competitivo".

Desregulación de tarifas

Al crecimiento de utilidades, se sumó que hace unas semanas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que la red de adquirencia cumplió con la condición que impuso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para desregular sus tarifas.

Esto se debe a que la FNE verificó que la participación mensual de la firma en el segmento de procesamiento adquirente, medida el número de transacciones, ha estado por debajo del 50% por un período de al menos seis meses seguidos.

Así, Transbank tiene luz verde para desregular sus tarifas donde se procesan pagos vía tarjetas de crédito, débito y prepago, tal como lo establece la condición impuesta por el TDLC.