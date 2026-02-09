En la renta final de la venta de Transbank, utilidades del negocio suben 124,5% al cierre de 2025
El negocio de adquirencia publicó en sus Estados Financieros ganancias por $ 22.098 millones.
Noticias destacadas
Luego de que Scotiabank se posicionara como el principal comprador de Transbank, el negocio de adquirencia cerró el 2025 con un alza de 124,5% interanual en sus utilidades, alcanzando ganancias por $ 22.098 millones, según publicó en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.
Mientras, en el último mes de 2024, el negocio de adquirencia registró utilidades por $ 9.845 millones.
Preguntados por DF, la empresa afirmó que el alza se debe principalmente “a un fuerte control de costos y a un manejo eficiente de caja que se traduce en ingresos financieros por $ 15.559 millones”.
Además, la empresa presentó una reducción en sus gastos financieros, ya que en diciembre de 2025 alcanzó pérdidas en este sector de $ 4.132 millones, en comparación con los $ 9.890 millones que anotó en el mismo mes de 2024.
Transbank agregó que la compañía “seguirá administrando sus recursos de una forma responsable en medio de un entorno altamente competitivo".
Desregulación de tarifas
Al crecimiento de utilidades, se sumó que hace unas semanas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que la red de adquirencia cumplió con la condición que impuso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para desregular sus tarifas.
Esto se debe a que la FNE verificó que la participación mensual de la firma en el segmento de procesamiento adquirente, medida el número de transacciones, ha estado por debajo del 50% por un período de al menos seis meses seguidos.
Así, Transbank tiene luz verde para desregular sus tarifas donde se procesan pagos vía tarjetas de crédito, débito y prepago, tal como lo establece la condición impuesta por el TDLC.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete