En la renta final de la venta de Transbank, utilidades del negocio suben 124,5% al cierre de 2025

El negocio de adquirencia publicó en sus Estados Financieros ganancias por $ 22.098 millones.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Lunes 9 de febrero de 2026 a las 17:18 hrs.

