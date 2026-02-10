Fintech chilena Global66 cierra 2025 movilizando US$ 3.700 millones en transferencias

En Chile, la empresa procesó US$ 1.800 millones en transferencias internacionales desde el territorio nacional, lo que significó un crecimiento de 159% interanual.

Dedicada al envío de dinero y pagos internacionales en Latinoamérica, la fintech chilena Global66 cerró el año pasado movilizando US$ 3.700 millones en volumen total de transaccionado, lo que significó para la empresa un crecimiento de 157% respecto a 2024.

De esta manera, Chile se consolidó como el mercado más robusto de su operación digital, ya que durante el año pasado, la fintech procesó US$ 1.800 millones en transferencias internacionales desde el territorio nacional, lo que implicó un alza de 159% interanual.

El gerente general de la empresa, Tomás Bercovich explicó que el incremento fue consecuencia de “un cambio estructural en el uso de la plataforma (...). Además, parte del hito se explicó por la explosión en el segmento empresas que representó la mitad de nuestro volumen total”.

En detalle, las transacciones entre empresas crecieron 310%, superando los US$ 910 millones, lo que según la fintech representó una creciente migración de PYME y empresas hacia soluciones digitales para el pago de proveedores internacionales y operaciones de comercio exterior.

De cara a este año, Global66 busca duplicar el volumen transaccionado del 2025 en el territorio nacional y que los clientes de la empresa crezcan 60% en un año.

Rutas internacionales

Luego de Chile, Colombia se posicionó como el segundo mercado con el mayor volumen, con US$ 543 millones. Lo anterior se tradujo en un avance anual de 214%, impulsado por el auge del trabajo remoto y la exportación de servicios. Así, la ruta de transacciones entre dólares y pesos colombianos experimentó un incremento de 600%.

En el caso de Perú, las remesas crecieron 99%, alcanzando US$ 167 millones, concentrado en pagos de alto valor como estudios en el extrangero, manutención familiar y servicios profesionales. En el territorio peruano las transferencias se dirigieron principalmente a Estados Unidos y Europa, con España como principal destino.

Mientras, Argentina se posicionó como uno de los mercados con mayor tasa de crecimiento porcentual en comparación con los demás mercados en donde trabaja Global66. En 2025, el volumen transaccionado llegó a US$ 169 millones, con un aumento de 383% interanual.

En esta línea, la ruta de pesos argentinos a euros fue la principal, impulsada por estudiantes, freelancers y procesos migratorios hacia Europa, junto con un uso intensivo de pagos digitales durante viajes y estadías en el exterior.

Otro de los productos que destacó el CEO es el pago con PIX para usuarios no brasileños, específicamente en la época de verano.