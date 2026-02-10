Fintech chilena Global66 cierra 2025 movilizando US$ 3.700 millones en transferencias
En Chile, la empresa procesó US$ 1.800 millones en transferencias internacionales desde el territorio nacional, lo que significó un crecimiento de 159% interanual.
Noticias destacadas
Dedicada al envío de dinero y pagos internacionales en Latinoamérica, la fintech chilena Global66 cerró el año pasado movilizando US$ 3.700 millones en volumen total de transaccionado, lo que significó para la empresa un crecimiento de 157% respecto a 2024.
De esta manera, Chile se consolidó como el mercado más robusto de su operación digital, ya que durante el año pasado, la fintech procesó US$ 1.800 millones en transferencias internacionales desde el territorio nacional, lo que implicó un alza de 159% interanual.
El gerente general de la empresa, Tomás Bercovich explicó que el incremento fue consecuencia de “un cambio estructural en el uso de la plataforma (...). Además, parte del hito se explicó por la explosión en el segmento empresas que representó la mitad de nuestro volumen total”.
En detalle, las transacciones entre empresas crecieron 310%, superando los US$ 910 millones, lo que según la fintech representó una creciente migración de PYME y empresas hacia soluciones digitales para el pago de proveedores internacionales y operaciones de comercio exterior.
De cara a este año, Global66 busca duplicar el volumen transaccionado del 2025 en el territorio nacional y que los clientes de la empresa crezcan 60% en un año.
Rutas internacionales
Luego de Chile, Colombia se posicionó como el segundo mercado con el mayor volumen, con US$ 543 millones. Lo anterior se tradujo en un avance anual de 214%, impulsado por el auge del trabajo remoto y la exportación de servicios. Así, la ruta de transacciones entre dólares y pesos colombianos experimentó un incremento de 600%.
En el caso de Perú, las remesas crecieron 99%, alcanzando US$ 167 millones, concentrado en pagos de alto valor como estudios en el extrangero, manutención familiar y servicios profesionales. En el territorio peruano las transferencias se dirigieron principalmente a Estados Unidos y Europa, con España como principal destino.
Mientras, Argentina se posicionó como uno de los mercados con mayor tasa de crecimiento porcentual en comparación con los demás mercados en donde trabaja Global66. En 2025, el volumen transaccionado llegó a US$ 169 millones, con un aumento de 383% interanual.
En esta línea, la ruta de pesos argentinos a euros fue la principal, impulsada por estudiantes, freelancers y procesos migratorios hacia Europa, junto con un uso intensivo de pagos digitales durante viajes y estadías en el exterior.
Otro de los productos que destacó el CEO es el pago con PIX para usuarios no brasileños, específicamente en la época de verano.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete