Fusión Bicecorp y Grupo Security ya tiene nombre: la marca elegida para el grupo financiero es BICE

Este lunes, se concretó la fusión legal del nuevo holding, que se compone de 6.604 colaboradores, 80 sucursales, 20 compañías y más 2,4 millones de clientes.

Este martes, Grupo Security y Bicecorp, informaron que ayer se concretó la fusión legal de los holdings, creándose formalmente un nuevo grupo financiero y se anunció que la marca elegida para acompañar el desarrollo del nuevo grupo financiero será BICE.

Al respecto, el presidente de Bicecorp, Luis Felipe Gazitúa, sostuvo que “esta decisión es fruto de un largo y riguroso proceso de análisis y estudios especializados, y el resultado es que BICE toma un nuevo protagonismo como marca, para evolucionar junto a los negocios”.

Por su parte, el gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, señaló que “con la integración de ambos grupos, BICE asume un rol estratégico como nuestra marca matriz, con el desafío de acompañar e impulsar el crecimiento sostenible de cada negocio, resguardar la confianza de nuestros clientes, la cultura de trabajo en equipo, y acelerar la innovación”.

Se aclaró que esta fusión se limitó a los holdings, es decir, no habrá cambios para los clientes de las diferentes filiales -bancos, compañías de seguros, inversiones, factoring, viajes-, quienes continuarán operando con los mismos productos, ejecutivos, canales y plataformas de atención.

Composición

Actualmente, el nuevo grupo financiero se compone de 6.604 trabajadores, 80 sucursales, 20 compañías y más 2,4 millones de clientes y “tenemos la aspiración de ser el mejor grupo financiero de Chile”, agregó el presidente de Bicecorp.

Tras la integración, el nuevo holding sumó activos por US$ 37 mil millones, fortaleciendo su posición de mercado, especialmente en banca y seguros.

El gerente general de Banco BICE, Alberto Schilling, señaló que el nuevo banco contará con 3 mil trabajadores y 400 mil clientes. Además, la nueva entidad ocupará la sexta posición de mercado con un 8,7% de las colocaciones comerciales y 6,2% de los créditos totales.

Mientras que, la unión de Inversiones Security y BICE Inversiones dará origen a una compañía que se posicionará en el cuarto lugar del mercado, con activos bajo administración por US$ 9 mil millones, y se ubicará como el tercer actor en el mercado de leasing.

En el caso de las compañías de seguros, el gerente general de BICE Vida, Andrés Varas, recalcó que la empresa fusionada, contará con 1,7 millones de asegurados, ocupando el primer lugar en administración de créditos hipotecarios, el segundo puesto en el negocio securitizador y tercer lugar en el negocio de seguros de vida.