Gailey tras la adquisición de Klap: “Permitirá mejorar nuestra oferta de productos”

El ejecutivo destacó la experiencia que tiene Itaú en el negocio de adquirencia en Brasil y Uruguay, que implicó una complementariedad con otros medios de pago y de oferta de créditos.

La mañana de este martes, Itaú Chile anunció un acuerdo para adquirir el 100% de Klap, deal que fue formalizado mediante un Share Purchase Agreement (SPA) suscrito entre el banco y los accionistas del negocio de adquirencia: Sonda, Javier Etcheverry y José Luis del Río.

El precio de la transacción fue de $ 40 mil millones, sujeto a ajustes habituales para este tipo de operaciones.

El cierre del contrato quedó condicionado al cumplimiento de una serie de cláusulas suspensivas, entre ellas, la obtención de las autorizaciones regulatorias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Banco Central de Brasil, así como la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Klap tiene una participación de mercado de 8,4% y cuenta con 30 mil puntos de venta afiliados a nivel nacional, de los cuales, 70% corresponde a firmas PYME. Además, procesa alrededor de 80 millones de transacciones mensuales.

$ 40 MIL MILLONES FUE EL PRECIO QUE PAGO EL BANCO ITAÚ CHILE POR KLAP

Al respecto, André Gailey aseguró que la experiencia en Brasil y Uruguay, países donde Itaú posee negocios de adquirencia, implicó “una complementariedad muy grande entre la adquirencia y los otros medios de pago, además de la oferta de créditos (del banco)”.

Agregó que la transacción “permitirá generar más competitividad en el mercado y mejorar la totalidad de nuestra oferta de productos, además de nuestro ecosistema de pagos para los clientes de Itaú y empresas, desde pequeñas a grandes empresas”.

Las otras líneas de negocios

Dentro de los planes de Itaú Chile, Gailey comentó que uno de los objetivos es ser el banco principal de sus clientes, entendiendo que muchos usuarios tienen una o más entidades con las que operan.

Para ello, la estrategia se basa en “ofrecer un servicio diferenciado que permita a los clientes concentrar sus negocios en Itaú, y por lo tanto, crecer”.

De acuerdo con Gailey, la entidad concentra su propuesta en cercanía, tecnología y cuidado del cliente, buscando una relación a largo plazo.

En esa línea, afirmó que los ingresos del banco en el negocio de créditos y servicios crecieron 15% en un año.

De igual manera, celebró la llegada de la fintech de inversiones Avenue a Chile que, de la mano de Itaú, arribó al país en septiembre de este año. “Nos permite ser un banco más completo en la oferta de productos con experiencias digitales diferenciadas, sin fricciones y que agrega valor al cliente porque le permite diversificar más su portafolio de inversiones”.

Para 2026, proyectó que la cartera de créditos y las soluciones de pago continuará al alza. “Así, la entidad puede seguir creciendo en clientes, en penetración de crédito, oferta de productos y servicios hacia los usuarios”, dijo.