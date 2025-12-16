Gailey tras la adquisición de Klap: “Permitirá mejorar nuestra oferta de productos”
El ejecutivo destacó la experiencia que tiene Itaú en el negocio de adquirencia en Brasil y Uruguay, que implicó una complementariedad con otros medios de pago y de oferta de créditos.
Noticias destacadas
La mañana de este martes, Itaú Chile anunció un acuerdo para adquirir el 100% de Klap, deal que fue formalizado mediante un Share Purchase Agreement (SPA) suscrito entre el banco y los accionistas del negocio de adquirencia: Sonda, Javier Etcheverry y José Luis del Río.
El precio de la transacción fue de $ 40 mil millones, sujeto a ajustes habituales para este tipo de operaciones.
El cierre del contrato quedó condicionado al cumplimiento de una serie de cláusulas suspensivas, entre ellas, la obtención de las autorizaciones regulatorias de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Banco Central de Brasil, así como la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Klap tiene una participación de mercado de 8,4% y cuenta con 30 mil puntos de venta afiliados a nivel nacional, de los cuales, 70% corresponde a firmas PYME. Además, procesa alrededor de 80 millones de transacciones mensuales.
$40 MIL MILLONES FUE EL PRECIO QUE PAGO EL BANCO ITAÚ CHILE POR KLAP
Al respecto, André Gailey aseguró que la experiencia en Brasil y Uruguay, países donde Itaú posee negocios de adquirencia, implicó “una complementariedad muy grande entre la adquirencia y los otros medios de pago, además de la oferta de créditos (del banco)”.
Agregó que la transacción “permitirá generar más competitividad en el mercado y mejorar la totalidad de nuestra oferta de productos, además de nuestro ecosistema de pagos para los clientes de Itaú y empresas, desde pequeñas a grandes empresas”.
Las otras líneas de negocios
Dentro de los planes de Itaú Chile, Gailey comentó que uno de los objetivos es ser el banco principal de sus clientes, entendiendo que muchos usuarios tienen una o más entidades con las que operan.
Para ello, la estrategia se basa en “ofrecer un servicio diferenciado que permita a los clientes concentrar sus negocios en Itaú, y por lo tanto, crecer”.
De acuerdo con Gailey, la entidad concentra su propuesta en cercanía, tecnología y cuidado del cliente, buscando una relación a largo plazo.
En esa línea, afirmó que los ingresos del banco en el negocio de créditos y servicios crecieron 15% en un año.
De igual manera, celebró la llegada de la fintech de inversiones Avenue a Chile que, de la mano de Itaú, arribó al país en septiembre de este año. “Nos permite ser un banco más completo en la oferta de productos con experiencias digitales diferenciadas, sin fricciones y que agrega valor al cliente porque le permite diversificar más su portafolio de inversiones”.
Para 2026, proyectó que la cartera de créditos y las soluciones de pago continuará al alza. “Así, la entidad puede seguir creciendo en clientes, en penetración de crédito, oferta de productos y servicios hacia los usuarios”, dijo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete