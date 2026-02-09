La directora global de Investigación de Banco Santander deja su cargo
Bárbara Navarro, quien trabajaba en Madrid, ya ha dejado el banco, según fuentes.
Noticias destacadas
Bárbara Navarro dejará su cargo como directora global de Investigación, Políticas Públicas y Relaciones Institucionales en el Banco Santander, según personas familiarizadas con el asunto.
Navarro, quien trabajaba en Madrid, ya ha dejado el banco, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que el asunto no es público. Su puesto no será cubierto, según una de ellas.
Navarro se incorporó a mediados de 2022 procedente de Google, donde era directora de Google Cloud, asuntos gubernamentales y políticas públicas en Asia-Pacífico, según su perfil de LinkedIn.
Un representante de Santander declinó hacer comentarios. Navarro no respondió a un mensaje solicitando declaraciones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete