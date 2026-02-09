La directora global de Investigación de Banco Santander deja su cargo

Bárbara Navarro, quien trabajaba en Madrid, ya ha dejado el banco, según fuentes.

Bárbara Navarro dejará su cargo como directora global de Investigación, Políticas Públicas y Relaciones Institucionales en el Banco Santander, según personas familiarizadas con el asunto.

Navarro, quien trabajaba en Madrid, ya ha dejado el banco, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que el asunto no es público. Su puesto no será cubierto, según una de ellas.

Navarro se incorporó a mediados de 2022 procedente de Google, donde era directora de Google Cloud, asuntos gubernamentales y políticas públicas en Asia-Pacífico, según su perfil de LinkedIn.

Un representante de Santander declinó hacer comentarios. Navarro no respondió a un mensaje solicitando declaraciones.