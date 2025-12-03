Nuevo registro de deuda consolidada podría reducir en hasta 30% las tasas de rechazo de crédito, según Deloitte

Las entidades obligadas a reportar a la Comisión para el Mercado Financiero serán más de 150, logrando una cobertura de 85% del mercado de deuda de una persona y PYME.

A partir de abril de 2026, el registro de deuda consolidada (Redec), administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ampliará de 40 a más de 150 entidades las que estarán obligadas a reportar al regulador.

Está acción, permitirá pasar desde una cobertura de 55% de la deuda de personas y empresas pequeñas y medianas a niveles por sobre 85%, según un análisis de Deloitte.

A la actual lista de agentes que deben reportar a sus deudores se sumarán cajas de compensación, emisores de tarjetas de crédito no bancarias, compañías de seguros, mutuales, securitizadoras y entidades automotrices.

Para las instituciones “la inversión e infraestructura necesaria es de bajo impacto”, recalcaron los autores del documento, el gerente senior de asuntos regulatorios y riesgo financiero, Héctor Tapia y la gerente senior de assurance, Mercedes Bobadilla.

Esto se debe a que son entidades con algún grado de regulación, sea por la CMF u otro ente público, “con lo cual los costos de observancia no son materiales”, agregaron.

Sin embargo, para las entidades más pequeñas podría significar un mayor desafío en tecnología, procesos y costos en recursos humanos.

Mejores condiciones de crédito

Deloitte proyectó que, tras la ampliación del registro, los sistemas con información consolidada reducirán entre 10% y 30% las tasas de rechazo para segmentos subbancarizados cuando soliciten un crédito de consumo o comercial.

De igual manera, significará una caída de entre 20% y 25% en las evaluaciones insuficientes al postular a un préstamo, gracias a una mejora en la granularidad y exactitud del puntaje de riesgo de las personas e instituciones.

"Miles de personas y PYME accederán a financiamiento en mejores condiciones, generando más competencia en precios y originación”, explicó el documento.

Reducción de riesgo y eficiencia

Tras la ampliación de la Ley Nº 21.680 que crea el registro, “la industria podría observar una disminución entre 15% y 20% en los desvíos de estimación financiera, fenómeno hoy extendido por las brechas entre sistemas”, publicó el informe.

Asimismo, la prevención temprana del sobreendeudamiento, junto con modelos más robustos, podría reducir la probabilidad de incumplimiento de ciertos portafolios retail en un rango de 5% a 10%, de esta manera, impactando de manera positiva en provisiones y capital regulatorio.

“Hoy la información de deuda es parcial: solo bancos y cooperativas. Al ampliar la información se podrá hacer un mejor análisis de crédito y evitar el sobre endeudamiento de las personas”, aseguraron los autores.

Finalmente, Deloitte sostuvo que la consolidación reemplazará múltiples fuentes privadas de verificación, lo que puede reducir los costos de originación de crédito hasta un 15% en algunas entidades. Además, se estima una disminución relevante en los tiempos de verificación.





