Resultados de financieras automotrices: Forum de BBVA desplaza del podio Santander Consumer en utilidades

Al cierre del tercer trimestre, registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $ 21.752 millones, lo que significó un alza de 2.353% en comparación con el mismo período del año pasado,

La industria de financiamiento automotriz da señales de recuperación, con alza en utilidades y créditos, junto con un mayor control de la morosidad y los costos.

De acuerdo con la reciente publicación de los resultados al tercer trimestre de este año, los principales actores de la industria mejoran su performance respecto a la misma fecha en 2024.

En cuanto al ranking de utilidades, Forum de BBVA alcanzó ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $ 21.752 millones a septiembre de 2025, desplazando del podio a Santander Consumer Finance.

Para Forum, los resultados significaron un alza de 2.353% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando registró pérdidas de $ 966 millones, siendo la entidad con el mayor crecimiento anual.

Por su parte, la filial de Santander enfocada en el negocio automotriz informó utilidades ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $ 20.796 millones en el mismo período, lo que representó una expansión de 18,3% respecto a septiembre del año pasado, cuando alcanzó $ 17.584 millones.

Santander Consumer Finance explicó que el alza fue una consecuencia de una mejor gestión de los costos, combinado con una estable senda de los ingresos y mejora en el margen bruto, explicó en sus análisis de resultados.

Los demás competidores

En el caso de General Motors (GM) Finance, registró ganancias por $ 10.402 millones, evidenciando un crecimiento de 35,1% respecto al tercer trimestre del año pasado, cuando anotó utilidades por $ 7.699 millones.

Autofin obtuvo ganancias que superaron los $ 8.967 millones, lo que para la firma significó una variación anual de 94,6%, ya que en el noveno mes del año pasado alcanzó resultados por $ 4.606 millones.

La financiera automotriz informó que “el resultado se justifica principalmente por el aumento de los ingresos de actividad ordinaria”, explicó en el documento donde expone los resultados.

Asimismo, BK -Bicecorp asociado con el grupo Kaufmann- obtuvo utilidades por $ 7.841 millones en los primeros nueve meses del año, mientras que en igual lapso de 2024 alcanzó $ 5.121 millones, impulsado por el crecimiento de la cartera de créditos y leasing y “reflejando una sólida gestión financiera en un entorno desafiante”, afirmó el análisis razonado de la filial.

Por su parte, el negocio de financiamiento automotriz, Tanner Servicios Financieros informó ingresos por $ 54.355 millones, lo que implicó una caída de 18,1% si se compara con septiembre del año pasado. Mientras que, el margen bruto de la división automotriz también registró una disminución, ya que el resultado fue de $ 26.659 millones, es decir, 12,2% menos en comparación con 2024.

En el mismo documento explicó que la baja se debe principalmente “por la disminución del stock promedio. La estrategia comercial definida es de menor crecimiento con mayor rentabilidad dado el apetito de riesgo actual”.

Uno de los participantes que mostró resultados contrarios a sus competidores fue Global Soluciones Financieras, que al cierre del tercer trimestre de este año anotó pérdidas de $ 1.704 millones. Sin embargo, en comparación con el mismo período del año pasado, la empresa mostró un crecimiento favorable de 61%, ya que en septiembre de 2024, las pérdidas fueron de $ 4.387 millones.