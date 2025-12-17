Mercado Pago ofrecerá transferencias bancarias en su checkout tras alianza con Fintoc
Este nuevo método de pago responde a la estrategia de la plataforma de pagos digitales de Mercado Libre de ofrecer todas las alternativas posibles de pago para sus clientes.
Noticias destacadas
La fintech chilena Fintoc, firmó una alianza con Mercado Pago, plataforma de pagos digitales de Mercado Libre, para ofrecer un nuevo método de pago mediante transferencias bancarias en su checkout. Así, los usuarios podrán pagar directamente desde sus cuentas bancarias sin salir del flujo de compra, ampliando las opciones de pago disponibles.
Actualmente, en Chile se realizan 374 transacciones digitales por personas al año, superando a economías como España, Italia y Alemania, según el último informe de Sistema de Pago del Banco Central. Por ello, la integración de este nuevo método de pago responde a la estrategia de Mercado Pago de ofrecer todas las alternativas posibles de pago para sus clientes.
Además, a diferencia de los pagos con tarjetas, las transferencias tienen costos más bajos y permiten pagar de manera más directa. Y gracias a la tecnología aportada por Fintoc, los pagos por transferencia se realizarán de forma totalmente integrada y automática al momento de comprar a través del checkout de Mercado Pago.
Sobre esta nueva alianza, el gerente senior de grandes cuentas de Mercado Pago, Manuel del Real, comentó que “integrar los pagos por transferencia es un paso más en esa dirección: una solución que combina la seguridad de una transacción con la simpleza de nuestro checkout. Seguimos impulsando la digitalización y la inclusión financiera con tecnología al servicio de las personas”.
Por su parte, el country manager de Fintoc, Ignacio Fernández señaló que desde la fintech “creemos que los pagos por transferencia son el futuro de las transacciones digitales. Aliarnos con un líder como Mercado Pago nos permite acercar esta tecnología a millones de personas, facilitando pagos más simples y seguros para todos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete