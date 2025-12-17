Mercado Pago ofrecerá transferencias bancarias en su checkout tras alianza con Fintoc

Este nuevo método de pago responde a la estrategia de la plataforma de pagos digitales de Mercado Libre de ofrecer todas las alternativas posibles de pago para sus clientes.

La fintech chilena Fintoc, firmó una alianza con Mercado Pago, plataforma de pagos digitales de Mercado Libre, para ofrecer un nuevo método de pago mediante transferencias bancarias en su checkout. Así, los usuarios podrán pagar directamente desde sus cuentas bancarias sin salir del flujo de compra, ampliando las opciones de pago disponibles.

Actualmente, en Chile se realizan 374 transacciones digitales por personas al año, superando a economías como España, Italia y Alemania, según el último informe de Sistema de Pago del Banco Central. Por ello, la integración de este nuevo método de pago responde a la estrategia de Mercado Pago de ofrecer todas las alternativas posibles de pago para sus clientes.

Además, a diferencia de los pagos con tarjetas, las transferencias tienen costos más bajos y permiten pagar de manera más directa. Y gracias a la tecnología aportada por Fintoc, los pagos por transferencia se realizarán de forma totalmente integrada y automática al momento de comprar a través del checkout de Mercado Pago.

Sobre esta nueva alianza, el gerente senior de grandes cuentas de Mercado Pago, Manuel del Real, comentó que “integrar los pagos por transferencia es un paso más en esa dirección: una solución que combina la seguridad de una transacción con la simpleza de nuestro checkout. Seguimos impulsando la digitalización y la inclusión financiera con tecnología al servicio de las personas”.

Por su parte, el country manager de Fintoc, Ignacio Fernández señaló que desde la fintech “creemos que los pagos por transferencia son el futuro de las transacciones digitales. Aliarnos con un líder como Mercado Pago nos permite acercar esta tecnología a millones de personas, facilitando pagos más simples y seguros para todos”.