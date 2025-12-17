Tras rebaja de la TPM, mercado prevé que tasas de créditos se mantendrán a la baja en 2026

¢El impulso que daría el nuevo Gobierno a la inversión extranjera también sería un factor relevante.

Este martes, el Banco Central rebajó la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, ubicándose en 4,5%.

Con ello, agentes del mercado esperan que los bancos y entidades que ofrecen créditos traspasen estas mejores condiciones financieras a sus clientes.

“Esperamos que el ciclo de crédito vuelva a reactivarse, considerando que ha mostrado un bajo dinamismo” en los últimos años, comentó el director de riesgo financiero de PwC Chile, Patricio Jaramillo, lo que implicaría una baja paulatina en las tres carteras -consumo, comercial y vivienda-.

Consumo y comercio

En el caso de los créditos de consumo, “debería continuar con mejoras graduales, sin embargo, no anticipamos un cambio radical”, agregó Jaramillo.

Además, en la industria prevén que los estrictos estándares de otorgamiento de préstamos se mantendrían por un tiempo a la espera de las primeras decisiones económicas del nuevo Presidente electo, José Antonio Kast, y el rumbo que tomen los mercados internacionales el próximo año.

En préstamos a empresas, la perspectiva es que las tasas seguirán bajando de manera gradual, “en línea con la evolución de la política monetaria, la mejora en las condiciones de ahorro y el eventual retorno de inversiones y capitales al país”, aseguró el académico del Centro de Estudios Inmobiliarios ESE de la Universidad de los Andes, Santiago Truffa.

En cuanto al dinamismo que podría impulsar el nuevo Gobierno, el socio líder de riesgo financiero y asuntos regulatorios en Deloitte, Jorge Cayazzo, aseguró que, “en la medida que uno de los ejes programáticos se asocie a dinamizar la inversión y el ritmo de crecimiento, puede resultar en un ambiente de mayor optimismo y expectativas favorables respecto de la trayectoria esperada de la economía”.