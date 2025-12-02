Las primeras cifras de Tanner Banco Digital: colocaciones comerciales superan los $ 18 mil millones

En su primer mes de funcionamiento, la entidad reportó pérdidas por $ 1.085 millones.

Un mes de operaciones lleva Tanner Banco Digital, la primera entidad en recibir licencia bancaria en la última década por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La entidad reportó en su primer mes de funcionamiento pérdidas por $ 1.085 millones, las que también se vieron reflejadas en los resultados generales de Tanner Servicios Financieros.

En el análisis razonado de ésta última, la compañía aseguró que, como consecuencia de “un entorno macroeconómico desafiante, junto con la puesta en marcha de Tanner Banco Digital”, las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora cayeron 7,3% en el período de un año.

La utilidad neta acumulada de Tanner Servicios Financieros al cierre del tercer trimestre alcanzó los $ 2.973 millones, lo que representó una disminución de 7,3% respecto de lo obtenido en igual período en 2024, cuando llegó a $ 3.207 millones en ganancias.

Tanner recalcó que la baja en las ganancias es compensada por una gestión financiera eficiente “basada en un balance estructurado y apoyada con una posición larga en UF y una disminución significativa en las pérdidas por riesgo de crédito gracias a la mejor performance del portafolio de la división automotriz”, según explicó en su análisis de resultados.

Créditos comerciales

Tanner Banco Digital se estrenó en el mercado el 20 de octubre de 2025 y desde esa fecha ofrece productos enfocados en el financiamiento de pequeñas, medianas y grandes empresas. En esta línea, por primera vez, la entidad reportó al regulador que alcanzó $ 18.418 millones en créditos comerciales a octubre de este año.

Ello significó que el banco alcanzó 0,013% de la participación total de la cartera de préstamos a empresas. Asimismo, en operaciones de factoraje, anotó $ 2.164 millones.

En la primera etapa de funcionamiento, Tanner Banco Digital ofrece productos enfocados en el financiamiento de PYME, medianas y grandes empresas. Entre ellos, créditos comerciales y leasing financiero, además de operaciones de factoring -nacional e internacional- y confirming para gestionar pagos de proveedores.