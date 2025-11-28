Evertec descarta lanzar una red de adquirencia propia y busca crecer con Banchile Pagos

La empresa ha invertido US$ 100 millones en Chile y en 2026 se enfocará en el procesamiento de emisión de pagos y en la multiadquirencia en el retail.

A ocho años de su llegada a Chile, la empresa de procesamiento y tecnología de pagos Evertec, que tiene su base en Puerto Rico y está listada en el Nasdaq, firmó un contrato con la nueva red de adquirencia Banchile Pagos para potenciar su operación.

Este nuevo negocio “va a generar una propuesta de valor basada en la autoatención y en la automatización, sin perder la calidez del contacto”, afirmó a DF el vicepresidente ejecutivo y group head de Latam de Evertec, Daniel Brignardello.

El ejecutivo comentó que, al ser un negocio respaldado por una entidad como Banco de Chile, será un producto que tendrá mucha sinergia con su emisor, ya que los clientes que opten por Banchile Pagos, en muchos casos serán usuarios integrales y no solamente del negocio de la adquirencia.

El éxito de Evertec, “depende de sus clientes y particularmente con Banchile Pagos estamos comprometidos para que sea un producto exitoso y creemos que tiene todo para serlo”, sostuvo.

Sobre su propia red de adquirencia, el vicepresidente ejecutivo de Evertec, Daniel Brignardello, afirmó que “no vamos a competir con nuestros clientes y esa es una definición estratégica”.

Frente a la posibilidad de crear su propia red de adquirencia, Brignardello aseguró que por ahora no está dentro de su plan de negocios. “No vamos a competir con nuestros clientes y esa es una definición estratégica”, sentenció.

En 2024, Evertec fue uno de los principales candidatos para adquirir Transbank, sin embargo, la operación no llegó a puerto por el precio ofertado y la incertidumbre regulatoria vinculada a temas de libre competencia.

Consultado por si mantenían el interés por comprar Transbank, Brignardello optó por no referirse al tema, al igual que cuando fue consultado por si ofertarían por la empresa de medios de pago Klap, actualmente en venta.

Desde su arribo a Chile ha invertido US$ 100 millones. En 2017 compró en US$ 38,5 millones el 100% de PayGroup (Tecnopago y EFT Group), propiedad del Fondo de Inversión Privado Mater. Así, fortaleció su presencia en Chile, Perú, Colombia y Brasil.

En 2022 firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de BBR, una empresa de soluciones de pago y tecnología de negocios con sede en Chile y operaciones en Perú. El precio total de compra fue de US$ 60 millones.

Oportunidades

Actualmente, Evertec sigue trabajando junto a sus clientes para localizar servicios regionales dentro del mercado e incrementar el portafolio de productos.

Entre los focos de expansión para 2026, Brignardello comentó que existen oportunidades en el procesamiento de emisión de pagos, es decir, la gestión de las transacciones, como por ejemplo, la autorización del procedimiento, liquidación de fondos y la comunicación entre emisor y adquirente.

También se enfocarán en el segmento de la multiadquirencia, particularmente en el retail, ya que “ese es un producto que el mercado está siendo demandado y que estamos listos para desarrollar”, afirmó el ejecutivo.

En lo que va de 2025, la empresa ha procesado cerca de 11 billones (millones de milllones) de transacciones entre los 26 países que opera en el negocio de procesamiento de pagos.

En cuanto a los clientes, en América Latina -excluyendo Brasil y Colombia- cuenta con 118 clientes entre los que destacan bancos, adquirentes, retailers de gran tamaño y fintech, recalcó el head of South LAC & country manager de Chile, Daniel Barba.

Además, comentó que los planes de la empresa para los próximos años son seguir creciendo a doble dígito.

Asimismo, Barba adelantó que durante las próximas semanas se estrenarán en el mercado peruano como partner tecnológicos para la realización del procesamiento de emisión de Financieras Oh!.