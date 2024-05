Renzo Corona, socio principal de PwC chile: “Los capitales no tienen color político, se mueven con rapidez buscando reglas estables”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hace un par de semanas, el socio principal de PwC Chile, Renzo Corona, fue uno de los anfitriones de Enade 2024, encuentro que contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, quien manifestó su disposición de acercar posiciones con el empresariado.

“Lo importante es que ese mensaje se traduzca en acciones concretas de parte del Gobierno, de forma tal de contar con las certezas que nos permitan volver a la senda de un crecimiento ambicioso”, dice Corona en entrevista con DF.

Y agrega: “Los capitales no tienen color político, se mueven con rapidez en la búsqueda de reglas estables y rentabilidad junto a la construcción de valor social. Prueba de ello, es que hace pocos días se anunció una millonaria inversión de una empresa con controladores chilenos en el Brasil del presidente Lula”.

“Cuando Chile más creció fue en los años de la ‘política de los acuerdos’, porque en esa época, ponerse de acuerdo, cediendo ambas partes, tenía un valor”, dijo Corona.

- ¿Cómo se pueden profundizar las confianzas entre el sector público y el privado si esta semana conocimos un nuevo caso de colusión, esta vez, en la industria de gases industriales?

- Primero, debo decir que cualquier acto de colusión es inaceptable, las instituciones deben funcionar con celeridad para investigar y sancionar. Sin duda que actos de colusión producen un daño a todo el sector empresarial y a la confianza. Para mejorar la confianza, primero los actores públicos y privados se tienen que conocer, y hoy nos conocemos muy poco.

En segundo lugar, debemos entender, valorar y respetar el rol que cado uno debe cumplir, lo cual es el primer paso para ir construyendo acuerdos. Cuando Chile más creció fue en los años de la denominada “política de los acuerdos”, porque en esa época el ponerse acuerdo, cediendo ambas partes, tenía un valor, hoy desgraciadamente los acuerdos están bajo sospecha, eso hay que cambiarlo.

- ¿Qué elementos se requieren para que el país vuelva a crecer económicamente?

- Estamos en un momento urgente de plantear políticas públicas y proyectos que nos ofrezcan una visión de futuro, no algo de corto plazo, aprobado por un par de votos de diferencia. Los errores en este ámbito se pagan muy caro y lo sufren principalmente las personas de menores ingresos. Una mala política pública hace mucho daño.

- ¿Actualmente, la principal preocupación de sector empresarial es la seguridad?

- Es una preocupación central, no solo del sector empresarial, sino de la ciudadanía, en general. Sin las condiciones mínimas de seguridad muchas decisiones se frenan, la inseguridad conduce a un círculo vicioso fatal, porque es un lastre para el crecimiento y sin crecimiento no existen los recursos indispensables para combatir exitosamente el crimen organizado. La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad y eso hoy no está ocurriendo.

Reforma en la Sofofa

- ¿Qué le pareció la decisión de Sofofa de excluir a las auditoras del Consejo?

- La reforma que ha planteado Sofofa busca que las empresas de servicios, no solo las auditoras, tengan una categoría de socio que les permita seguir integrando las comisiones técnicas y aportando en temas muy relevantes para el progreso del país, pero no el Consejo. No me parece un problema, ya que nuestro gran aporte está en lo técnico y por eso no entiendo ni comparto el revuelo que se ha armado con la propuesta de modificación de estatutos.

- ¿Como observa el desarrollo de la industria de la consultoría considerando el fallido plan de EY en 2023 de dividir los negocios y el ajuste global que está aplicando Deloitte?

- En todas las áreas se tiende a la integración del conocimiento y no a su fragmentación, por eso creo firmemente en el carácter multidisciplinario de nuestra oferta de servicios. Ahí radica lo que nos hace diferentes a otras consultoras que no tienen en la misma firma el expertise tributario y financiero contable que nosotros tenemos y que hemos construido a lo largo de los años. Por lo tanto, más que dividir las distintas líneas de servicios, el desafío es saber integrarlas en beneficio de nuestros clientes.

Rotación de auditoras

- En el período de juntas de accionistas 2024, hubo solo tres empresas IPSA que cambiaron a su auditora. ¿Qué opina de la rotación que empujan algunos inversionistas institucionales?

- Seguimos siendo la firma más grande y reconocida en Chile, auditamos al 38% de las empresas IPSA y el 37% de las IGPA, porcentajes iguales a los del año anterior.

Respecto de la rotación de auditoras, no existe evidencia que la rotación de firmas de auditoría mejore la calidad. Si existe evidencia que, mientras más conozco a la empresa, la calidad de la auditoría mejora. Intuitivamente, el cambio frecuente se puede ver como algo positivo y es verdad que algunos inversionistas institucionales abogan por la rotación, sin embargo, muchos no rotan a sus propios auditores, lo cual no se entiende, ya que si yo creo que la rotación es una buena práctica, lo lógico sería que la aplique para mí empresa.