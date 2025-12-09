Tasa de interés de créditos hipotecarios cae por quinto mes consecutivo

El indicador promedio de préstamos para la vivienda a más de tres años en UF se posicionó en 4,13%, lo que se traduce en su menor nivel desde diciembre de 2021.

A pesar de que los niveles de las tasas de créditos hipotecarios llevan cinco meses en caída, están lejos de los porcentajes registrados antes de la pandemia.

Sin embargo, gracias a medidas como el subsidio a la tasa de interés, el negocio hipotecario continúa mostrando indicios de mejora.

La tasa de interés promedio de créditos de viviendas a más de tres años en UF, en noviembre de este año se ubicó en 4,13%, lo que se tradujo en su menor nivel desde diciembre de 2021, cuando alcanzó una tasa de 4%, según cifras del Banco Central. Así, la tasa experimentó su quinta baja consecutiva. Durante octubre de este año llegó a 4,16%.

En esta línea, el subsidio para viviendas nuevas de hasta UF 4.000, arrojó que al 21 de noviembre, es decir, a seis meses desde su implementación, recibió 41.948 solicitudes, de las cuales, 17.926 ya fueron aprobadas, 22.210 están siendo evaluadas y 14.985 están en etapa de evaluación.

Consumo y comerciales

En el caso de las tasas de interés promedio para los préstamos de consumo en noviembre, éstas aumentaron a 23,6%, lo que significó una leve alza respecto de octubre, cuando alcanzó 23%.

En tanto, las tasas de los préstamos comerciales cayeron a 8,56%, su primera baja luego de mantenerse dos meses en 8,6% -septiembre y octubre-, y la menor tasa desde octubre de 2021, cuando registró 7,08%.

Por su parte, el informe mensual de estadísticas monetarias y financieras del Banco Central explicó que el incremento en las tasas de los créditos de consumo respondió a “un alza generalizada en todos sus productos”.

Mientras, en el caso de los créditos a las empresas, la tasa agregada bajó por la apreciación del peso frente al dólar, que redujo el valor en pesos de los créditos denominados en moneda extranjera, aseguró la institución emisora.