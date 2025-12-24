Para incorporar a PagoNxt como socio de Getnet: precio de la red de adquirencia aumenta en $ 26.000 millones
Tras postergar la primera junta extraordinaria para aprobar la operación, el banco citó nuevamente a asamblea para el 27 de enero de 2026.
Tras citar por segunda vez a junta extraordinaria de accionistas durante este miércoles, el Grupo Santander busca nuevamente realizar una transacción accionaria que involucra a su red de adquirencia Getnet Chile y la sociedad internacional PagoNxt.
Banco Santander Chile, propietario de Getnet, anunció a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que la sociedad Getnet Payments (PagoNxt) -del mismo holding español- presentó una oferta por el 49,99% de la empresa de adquirencia por $ 68.000 millones.
La diferencia con la primera instancia citada y luego postergada, es que el precio de la operación aumentó en más de $ 26.000 millones, luego de que los evaluadores externos de la operación realizaron una actualización de sus informes. Anteriormente, el precio de Getnet era de $ 41.619 millones.
El acuerdo tendrá un plazo de siete años y podrá ser renovado por períodos sucesivos de tres años o darlo por cancelado sin renovación en caso de falta de acuerdos.
A fin de pronunciarse sobre la oferta, el banco citó a junta extraordinaria de accionistas el 27 de enero de 2026, donde debe ser aprobada la operación. En caso de dar la luz verde, Santander Chile mantendrá el 50,01% de las acciones del negocio de adquirencia, a diferencia del 99,99% que tiene actualmente.
Valor patrimonial
Por segunda vez, Deloitte fue el encargado de estimar el valor de Getnet, declarando que el patrimonio de la compañía alcanzó $ 135.074 millones, a diferencia de los $ 83.255 millones que estimó en su primer informe.
Getnet es el segundo mayor actor en el mercado POS en el territorio nacional, posicionado detrás de Transbank, con una participación entre 15% y 20%.
