Tasa de interés en créditos hipotecarios cae a su nivel más bajo desde diciembre de 2021

En enero de 2026, el indicador promedio de este tipo de préstamos se posicionó en 4,12%.

En su primera medición del año, la tasa de interés para créditos hipotecarios experimentó una leve baja en enero de 2026, según publicó el Banco Central este lunes.

La tasa promedio de préstamos para la vivienda a más de tres años en UF se ubicó en 4,12% en el primer mes de este año, lo que además implicó su nivel más bajo desde diciembre de 2021, cuando alcanzó una tasa de 4%. Es decir, en los últimos 49 meses.

Lo anterior implicó una baja respecto a diciembre de 2025 cuando el indicador se posicionó en 4,14%.

Consumo y comercio

Las tasas de interés de los préstamos de consumo y comerciales vivieron un panorama diferente, ya que ambas experimentaron un alza a enero de 2026. Por ejemplo, en el caso de las tasas de los créditos enfocados en personas naturales, en el primer mes del año se posicionaron en 23,41%, lo que representó un alza respecto al mes anterior, cuando anotó 22,22%.

Este aumento se explicó principalmente por “el incremento del producto crédito en cuotas de las tarjetas de crédito”, afirmó el Banco Central.

En tanto, las tasas de los préstamos comerciales subieron a 8,43% promedio anual, lo que implicó un alza en comparación al mes anterior cuando en diciembre de 2025 alcanzó 8,07%. Respecto a enero del año anterior, la tasa anotó una baja si se compara con el 8,97% registrado en ese momento.

Mientras, la subida de las tasas en este tipo de créditos es consecuencia de que “todos los productos del segmento registraron aumentos en sus tasas”, aseguró la institución.