Tras tres años consecutivos al alza, morosidad en la cartera bancaria llega a 2,45%, su mayor nivel desde 2019

El aumento se concentró en el segmento personas, en vivienda y consumo, mientras que en el segmento comercial el indicador cayó.

La morosidad en la banca ya suma tres años consecutivos al alza y según cifras a diciembre de 2025, se ubicó en su mayor nivel desde 2019.

La morosidad mayor a 90 días o más, aumentó siete puntos base (pb) en 2025, hasta ubicarse en 2,45% de las colocaciones totales.

Así, el indicador ha continuado “la tendencia al alza de los años previos, alcanzando niveles que superan los registrados antes de la pandemia”, afirmó la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).

Entre las principales causas que detonaron el alza, el senior advisor en riesgo y regulación de Deloitte, Franco Rizza, afirmó que está el magro crecimiento de la economía en Chile, complementado por las cifras de desempleo, que se mantienen en 8%, una baja expansión de la masa salarial, y un nivel de informalidad laboral que se encuentra sobre el 25%.

Otra de las causas es “el nivel de tasas de interés, que producto del shock inflacionario subió a niveles arbitrariamente altos”, comentó el director de riesgo financiero de PwC Chile, Patricio Jaramillo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Baja en comerciales

En el segmento de créditos comerciales, a diciembre de 2025, la morosidad del sistema registró una baja de seis pb, hasta llegar a 2,32%, “estabilizándose de esta manera en torno a su nivel actual”, agregó la Abif.

A pesar de que Banco Ripley lideró el podio con 20,64% de su cartera en mora, según fuentes conocedoras de la industria, la entidad no entrega préstamos a empresas ni hipotecarios -donde registró una morosidad de 26,52%- desde 2012.

Luego aparece Banco Falabella, que registró una morosidad de 6,59% al último mes del año pasado, cifra que se mantuvo sin cambios respecto de diciembre de 2024.

Al respecto, la empresa explicó a DF que en términos porcentuales de su nivel general de morosidad, “continúa alineado con el sistema y con el perfil de riesgo del banco”.

Asimismo, aseguró que los resultados se deben en parte a la implementación del prefijo 600. La medida, explicó la firma, “redujo la contactabilidad en torno a 40%, hoy es más difícil llegar oportunamente a los clientes”.

BancoEstado reportó que 3,91% de su cartera de préstamos a empresas morosa. Para la entidad estatal, la cifra al cierre de 2025 significó una baja en comparación al término de 2024, cuando registró 4,47%.

Banco Santander Chile alcanzó 3,67% de morosidad en las colocaciones comerciales, lo que también se tradujo en una reducción respecto al último mes del ejercicio anterior, cuando anotó 4,08%.

Crece en hipotecarios

El aumento de la morosidad se concentró en el segmento personas -créditos hipotecarios y de consumo-, donde el indicador subió 25 puntos base en la cartera de vivienda, hasta ubicarse en 2,59%, según indicó la Abif.

Rizza aseguró que el alza se debe al “encarecimiento de las cuotas durante los períodos de alta inflación y altas tasas, producto de la pandemia, que es un fenómeno aún difícil de manejar, lo que se ha juntado con los problemas de empleo que todavía persisten”.

Luego de Ripley, que ocupa la primera posición (aunque sin comercializar), en segundo lugar se encuentra BancoEstado. Su cartera hipotecaria alcanzó un 4,75% de morosidad, cifra mayor al 4,36% que anotó un año antes.

El ranking ha sufrido movimientos. En diciembre de 2024, la segunda cartera más morosa en este segmento era Banco Falabella, con 4,52%.

Sin embargo, al cierre de 2025 la firma redujo el nivel y se posicionó en el tercer lugar, con una mora de 4,53%.

El banco aseguró que para abordar la situación general han reforzado las acciones para facilitar la regularización de las moras, como la diversificación de canales de comunicación, mejores condiciones de renegociación y la habilitación de nuevas opciones como planes de pago.

Luego se ubicó Santander, que cerró con 3,11%, cifra que al igual que el caso de Falabella, para el banco de capitales españoles implicó un alza respecto del cierre de 2024, cuando alcanzó 2,58%.

Impago en consumo

En la cartera de consumo, la morosidad también creció. En detalle, empeoró en 13 pb y se ubicó en 2,62%.

Así, Banco Ripley -que actualmente sí entrega este tipo de préstamos- le arrebató el primer lugar a BancoEstado y alcanzó los niveles de morosidad más altos en préstamos a personas naturales.

La entidad anotó una morosidad de 3,69% al cierre de 2025, lo que significó un alza respecto al mismo mes de 2024, cuando registró 3,48%, momento en que quedó en el segundo lugar del sistema.

Durante ese período, BancoEstado tenía la cartera más morosa en consumo, con el indicador en un 3,58%.

Actualmente, la firma estatal bajó al tercer puesto, luego de que su nivel de mora en este segmento se redujera al 3,12% del total de su cartera.

Por su parte, a diciembre de 2025, Scotiabank ocupó el segundo lugar del listado con 3,35%.

Lo anterior implicó un alza para el banco canadiense, ya que en diciembre de 2024 aparecía en la tercera posición, con 2,94%.