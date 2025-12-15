Acción de la Juventus se dispara 18% tras intento de compra de cripto Tether

Presentó una oferta de unos US$ 1.300 por 65,4% del club, en manos de la familia Agnelli. La propuesta fue rechazada y descartó su intención de desprenderse del equipo.

Uno de los clubes de fútbol más importantes de Italia y Europa, Juventus, está haciendo noticia fuera de la cancha. Hace unos días se conoció que el equipo controlado por la familia Agnelli -también dueña de Ferrari, entre otras empresas- recibió una oferta de adquisición por parte de la compañía de criptomonedas Tether por un valor cercano a los US$ 1.300 millones.

Según Bloomberg, la operación presentaba un premio de 21% respecto del valor de la Juventus, sin embargo, la oferta fue rápidamente rechazada por el holding Exor, de la familia Agnelli.

La empresa de criptomonedas presentó el viernes por la noche una propuesta en efectivo para comprar la participación del 65,4% que tiene Exor en Juventus por 2,66 euros por acción del club de fútbol.

La familia Agnelli rechazó la propuesta indicando que no tiene intención de vender su participación a Tether ni a ningún otro actor del mercado luego de que el directorio del holding se reunió este fin de semana y rechazó por unanimidad la propuesta de la cripto.

US$ 42 mil milones es el valor del holding Exor.

Este lunes, las acciones de la Juventus saltaron 18,63% en la bolsa italiana a 2,6 euros por papel. El impulso recibido marcó un fuerte repunte en un negativo año bursátil para el club: en 2025, la acción llegó a caer hasta 26,62%. Tras el alza del lunes, moderó su retroceso a 13% en el año.

La Juventus fue el primer club europeo importante en tener una empresa de criptomonedas como accionista principal con Tether, que desde abril tiene una participación de 10,7%.

Cambios en el portafolio

La oferta cripto llega en un momento delicado para los Agnelli, ya que están reestructurando su cartera en medio de cambios disruptivos en el sector automotor que los convirtieron en una de las familias más influyentes de Italia en el siglo pasado.

Exor, que controla Ferrari y es el mayor inversionista individual de Stellantis (que tiene marcas como Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Maserati, entre otras), acordó a principios de este año la venta de su negocio de camiones Iveco Group a Tata Steel y Leonardo.

Actualmente, está en conversaciones con el grupo Antenna de Grecia para vender su grupo de medios de comunicación Gedi Gruppo Editoriale.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, declaró el domingo que la empresa de medios debería permanecer en manos italianas para salvaguardar la libertad de prensa, mientras continúan las negociaciones de venta con Antenna.

El valor de los activos del holding se ha más que triplicado en la última década, pasando de US$ 12.925 millones a más de US$ 42.300 millones en junio.

“La Juventus ha sido parte de mi familia durante 102 años”, declaró el sábado el director ejecutivo de Exor, John Elkann, en un comunicado.

“A lo largo de un siglo, cuatro generaciones la han hecho crecer, fortalecido y cuidado en los momentos difíciles y la han celebrado en los felices”, agregó.