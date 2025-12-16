Ameris se asocia con nueva fintech de fundadores de Maxxa y Xepelin para estrategia de deuda privada
AATech, firma de Juan Pablo González y Nicolás de Camino, se sumó como gestora de un fondo de facturas y preparan vehículo de mutuos hipotecarios.
Tras meses de acercamientos, Ameris estrenó en el mercado su alianza con la plataforma de deuda privada AATech, la nueva fintech de los fundadores de Xepelin y Maxxa, Nicolás de Camino y Juan Pablo González, respectivamente.
A través de una modificación a su reglamento interno, la administradora reveló que sumará a AATech como gestora del fondo “Ameris Financiamiento Corto Plazo”, principalmente invertido en facturas y pagarés.
En su nuevo rol, la fintech de González y De Camino cumplirá con funciones como el apoyo en la estrategia de inversión del vehículo, gestión del portafolio y relación con los factoring originadores, explicó Ameris a los aportantes de la estrategia, dentro de los que se encuentran inversionistas institucionales, family offices y altos patrimonios.
Consultados por DF, Ameris destacó que, en la alianza, AATech aportaría tecnología, automatización de procesos, capacidades de escalamiento y gestión avanzada de riesgo crediticio para las inversiones del fondo, que desde el 10 de enero pasará a llamarse “Ameris AATech Financiamiento Corto Plazo”.
Triplicar el fondo
Lanzado en 2020, el fondo Financiamiento Corto Plazo ya acumula un tamaño de $ 35 mil millones. Y con la asociación junto a AATech, en Ameris proyectan que llegue a los $ 100 mil millones en aproximadamente 18 meses.
Además del ingreso de la fintech como gestora, con la alianza se incluirá al vehículo “una serie subordinada, suscrita por AATech, que actúa como un tramo de primera pérdida”, detalló el gerente general de la administradora de fondos de Ameris, Ignacio Montané.
“Esto implica que, ante eventuales pérdidas, el capital de los gestores se ve afectado antes que el de los demás inversionistas”, explicó el ejecutivo.
Así, el fondo contempla una rentabilidad objetivo de una tasa TIP (tasa de interés promedio del sistema financiero) + 2,4% anual para la Serie A, y de TIP + 3,0% al año para la serie institucional.
Mutuos hipotecarios
Pero esta no es la única estrategia del negocio entre la administradora y la fintech de González y De Camino.
A mediados de noviembre, inscribieron en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su primer fondo en conjunto, “Ameris AATech Deuda Hipotecaria”, que tiene por objetivo invertir en mutuos hipotecarios endosables registrados en la Bolsa de Productos.
El vehículo es el primer producto nuevo emanado de la asociación, y actualmente se encuentra en pleno proceso de levantamiento de capital.
