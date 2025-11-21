Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Bolsa chilena abre con nuevas pérdidas arrastrada por SQM en medio del nerviosismo de los mercados globales

El IPSA retrocedía 0,8% en los primeros negocios del día, después de seguir ayer la pista de Wall Street. La bolsa norteamericana sufrió fuertes caídas en su jornada más turbulenta desde el "Día de la Liberación" de abril, atormentada por la idea de una burbuja financiera en torno a la IA.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 21 de noviembre de 2025 a las 09:42 hrs.

IPSA Wall Street mercados locales mercados internacionales Bolsa chilena Bolsas internacionales mercado bursatil Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bci eleva su salario mínimo a más de $ 1 millón y anuncia paquete de 15 medidas de bienestar
2
Empresas

Radiofármacos y fuga de talentos: por qué cayó el físico teórico que dirigía la Comisión Chilena de Energía Nuclear
3
Mercados

El rearme de BBVA en Chile: apuesta por financiar a grandes empresas e ingresará a negocio de M&A en 2026
4
Economía y Política

Embajador de EEUU en Chile apunta a Boric: “Perjudica al pueblo chileno en todas las negociaciones que se están llevando a cabo”
5
Mercados

Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
6
Economía y Política

El juicio del mundo tax a las propuestas tributarias de Jara y Kast
7
Empresas

Cuentas de la luz: Gobierno anuncia que impulsarán ley corta para devolver sobrecobros "antes y en una sola cuota"
8
Empresas

El nuevo superciclo minero toma forma en Chile con 51 proyectos en trámite y US$ 10.687 millones de inversión
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete