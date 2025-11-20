Click acá para ir directamente al contenido
Nasdaq sube más de 2% en apertura de Wall Street tras resultados de Nvidia y reporte de empleo en EEUU

En Chile, el IPSA crecía 0,5% hasta los 9.924,05 puntos, después de subir el miércoles hasta rozar por un momento los 10.000 enteros, marca que nunca se ha visto en el historial de operaciones de la bolsa. Latam, Falabella y Cencosud tiraban del carro en la sesión.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 20 de noviembre de 2025 a las 11:31 hrs.

IPSA Bolsa chilena mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil Wall Street Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

