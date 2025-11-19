Bolsa chilena sube en primeros negocios con SQM a la cabeza tras buenos resultados de la compañía

En general la renta variable ha sufrido esta semana, por el nerviosismo antes de que Nvidia publique sus resultados hoy una vez cerrado Wall Street, y también esperando el informe rezagado de nóminas no agrícolas estadounidenses de septiembre.

La Bolsa de Santiago volvía a las ganancias en la apertura de este miércoles, gracias a los buenos resultados de SQM en el tercer trimestre, y en un entorno global algo más estable antes de los resultados de Nvidia.

El S&P IPSA subía 0,6% a 9.862,87 puntos, con la acción de SQM-B (4,1%) a la cabeza del ranking. El gigante del litio reportó una clara expansión de sus resultados -el Ebitda subió más de 30% interanual-, con un histórico volumen de ventas de litio y derivados que venció los pronósticos de los analistas.

"Como mencionamos en la entrega de resultados anterior, nuestras perspectivas consideran que el mercado de litio habría iniciado una nueva fase de recuperación en precios, posicionando a SQM como un actor relevante de bajo costo y preparado para aprovechar esta nueva fase del ciclo de precios y traducirla en resultados, aunque no exenta de volatilidad", publicó Bci Corredor de Bolsa.

Esperando a Nvidia

Los futuros del Nasdaq subían 0,4%, los del S&P 500 0,3% y los del Dow Jones 0,1% en el mercado derivado, apuntando a una recuperación después de que Wall Street cayera ayer por cuarta sesión consecutiva.

Las bolsas europeas no tenían cambios relevantes. En las plazas asiáticas, el CSI 300 de China continental repuntó 0,4%, pero el hongkonés Hang Seng perdió 0,4% y el Nikkei de la bolsa de Tokio se redujo 0,3%.

En general la renta variable ha sufrido esta semana, por el nerviosismo antes de que Nvidia publique sus resultados hoy una vez cerrado Wall Street, y también esperando el informe rezagado de nóminas no agrícolas estadounidenses de septiembre.

"El deterioro del sentimiento en torno a Nvidia ha reforzado un ciclo bajista en el conjunto de la renta variable estadounidense, arrastrando al S&P 500 y al Nasdaq 100 a una caída de aproximadamente el 5% y el 7% desde sus máximos históricos de finales de octubre. Siendo el componente más importante de ambos índices, su debilidad tiene un impacto desproporcionado en el mercado", escribió el analista sénior de Oanda, Kelvin Wong.

"El destino del mercado bursátil estadounidense depende en gran medida de las perspectivas de crecimiento de las ganancias de Nvidia. Por lo tanto, la reacción ex post de la acción será fundamental para la bolsa", concluyó.