Wall Street sube al inicio de la tarde y sus tres principales índices se encaminan a cerrar la semana con alzas

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq se aprestaban a anotar ganancias semanales, luego del primer recorte de tasas de la Fed de 2025 e indicios de una mayor relajación de la política monetaria.

Los principales índices de Wall Street subían al inicio de la tarde del viernes, con el Nasdaq extendiendo los avances de la sesión previa para alcanzar un récord intradía, mientras que FedEx trepaba luego de que la empresa de paquetería reportó unos resultados trimestrales positivos.

FedEx ganaba un 1,7% tras presentar el jueves utilidades e ingresos trimestrales que superaron las estimaciones de los analistas, ya que la reducción de costos y la fortaleza de los envíos nacionales ayudaron a compensar la debilidad de los volúmenes internacionales.

Apple subía un 1,3% tras el aumento del precio objetivo por parte de JPMorgan, mientras que Tesla sumaba un 2,6% tras conocerse una mejora de recomendación de Baird de "neutral" a "sobreponderar".

Las ganancias impulsaban a los sectores tecnológico y de consumo discrecional del S&P 500, que avanzaban un 0,5% y un 0,8%, respectivamente. Por el contrario, las financieras y las energéticas perdían un 0,3% y un 0,9%, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,02% a 46.149,57 puntos, el índice S&P 500 ascendía un 0,09% a 6.638,00 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzaba un 0,29% a 22.535,16 puntos.

El índice Russell 2000 de empresas de pequeña capitalización bajaba un 0,1% tras alcanzar brevemente un récord intradía. El jueves registró un cierre récord, el primero desde noviembre de 2021.

Los tres índices se encaminaban a anotar ganancias semanales, luego del primer recorte de tasas de la Fed de 2025 e indicios de una mayor relajación de la política monetaria. El renovado optimismo en torno al comercio de acciones vinculadas a la IA también contribuía a las alzas.