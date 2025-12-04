Bolsa chilena abre con nuevas ganancias y el IPSA vuelve a tocar los 10.200 puntos tras encadenar siete máximos históricos
El IPSA batió un récord ayer por séptima sesión consecutiva y logró su máximo histórico número 65 de este año, quedando a un paso de asegurar que 2025 sea el ejercicio con más récords desde 1991.
La Bolsa de Santiago está dando signos de continuar su histórico rally este jueves, en medio de un favorable contexto internacional y apuestas relacionadas con el desenlace de la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre.
El S&P IPSA subía 0,3% hasta los 10.203,33 puntos en la apertura, un nuevo récord intradiario, después de que ayer alcanzó por primera vez la marca de 10.200 en operaciones intradiarias. Si bien quedó algo por debajo, el IPSA marcó una séptima jornada consecutiva batiendo récords.
La bolsa chilena logró con ello su máximo histórico número 65 de este año, quedando a un paso de asegurar que 2025 sea el ejercicio con más récords desde 1991. Analistas han señalado que la expectativa de cambio político ha jugado un rol, aunque a estas alturas los precios ya la han incorporado en gran medida.
Mercados internacionales
Yendo hacia el mercado derivado, los futuros del Dow Jones subían 0,1%, y los contratos del S&P 500 y del Nasdaq se estabilizaban. Los rendimientos del Tesoro estadounidense devolvían sus caídas de ayer.
En Europa, el continental Euro Stoxx aumentaba 0,5% y el FTSE 100 de Londres subía 0,2%. Destacó en Asia la fuerte alza del japonés Nikkei (2,3%), seguido de más lejos por las bolsas de China, donde el hongkonés Hang Seng ganó 0,7% y el continental CSI 300 creció 0,3%.
Las bolsas han tenido buenos retornos últimamente, ya que la idea de ver a Kevin Hassett al mando de la Reserva Federal, combinada con cifras de empleo más débiles de lo esperado, hacen que los operadores descuentan más recortes de tasas de interés por venir. Una nueva reabaja en la reunión de la próxima semana ya está descartada.
El mercado está a la espera de que este jueves se publiquen en EEUU el reporte Challenger de recortes laborales de noviembre y la última serie semanal de peticiones de subsidios por desempleo.
¿Qué efectos tienen los sindicatos en las empresas? La respuesta que dieron los mismos actores del mundo laboral
Un análisis impulsado por la Fundación Carlos Vial Espantoso mostró que, entre las firmas con organizaciones de trabajadores, los procesos de ascensos son más formales.
MOP abre oferta económica para concesión de Corredor Ruta 160 con inversión estimada de US$ 171 millones
El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 Km, y se estima que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios.
UAI y Accenture crean inédita iniciativa de “células digitales” para resolver desafíos de industrias con talento universitario
Metis Talent Hub integrará a estudiantes de último año y recién egresados con expertos para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas en diversos sectores.
