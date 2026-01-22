IPSA logra un nuevo récord intradía sobre 11.300 puntos por el optimismo global luego de que Trump se retractara de imponer aranceles

El índice chileno subía 0,7% hasta los 11.333,69 puntos. La noticia confirmó el llamado "TACO trade", una estrategia basada en la premisa de que el mandatario usa sus amenazas comerciales no para cumplirlas, sino más bien como tácticas de negociación.

La Bolsa de Santiago batía nuevos récords en la mañana de este jueves, pues los inversionistas del mercado local están sumándose al optimismo por la cancelación de los aranceles con los que Donald Trump había amenazado a ocho socios comerciales europeos.

El S&P IPSA chileno subía 0,7% a 11.333,69 puntos -nunca antes vistos-, después de cerrar a mitad de semana en un nuevo máximo histórico. La plaza local celebró el tono algo más pacífico de Trump sobre Groenlandia en su discurso en Davos, pero por temas de horario no alcanzó a incorporar el posterior anuncio sobre las tarifas.

Los futuros del Nasdaq 100 crecían 0,9%, los del S&P 500 aumentaban 0,6% y los del Dow Jones ganaban 0,3% en el mercado derivado, lo que augura una apertura positiva de las acciones en Wall Street.

Trump citó avances en las conversaciones con la OTAN como una de las razones por las que echó marcha atrás, aunque sigue pujando por quedarse con Groenlandia. La noticia confirmó el llamado "TACO trade", una estrategia basada en la premisa de que el mandatario usa sus amenazas comerciales no para cumplirlas, sino más bien como tácticas de negociación.

Más tarde, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo a Bloomberg que las conversaciones con Trump se centraron en temas amplios de seguridad en la región ártica y no abordaron el tema de una soberanía sobre Groenlandia

Igualmente Europa y Asia reaccionaron este jueves por primera vez a las novedades. El continental Euro Stoxx 50 avanzaba 1,2% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,4% en las operaciones en curso del Viejo Continente. En Japón, el Nikkei cerró con un salto de 1,7%, mientras que en China el hongkonés Hang Seng subió 0,2% y el continental CSI 300 no tuvo cambios relevantes.