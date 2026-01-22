Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA logra un nuevo récord intradía sobre 11.300 puntos por el optimismo global luego de que Trump se retractara de imponer aranceles

El índice chileno subía 0,7% hasta los 11.333,69 puntos. La noticia confirmó el llamado "TACO trade", una estrategia basada en la premisa de que el mandatario usa sus amenazas comerciales no para cumplirlas, sino más bien como tácticas de negociación.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 22 de enero de 2026 a las 10:20 hrs.

Acciones mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales IPSA Wall Street mercado bursatil Bolsa chilena Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Renta mínima de $ 15 millones y tarjetas metálicas: la renovada apuesta de la banca para conquistar a clientes ABC1
2
Economía y Política

Quiroz confirma que el ingeniero José Pablo Gómez será el próximo director de Presupuestos
3
Empresas

Trabajador cayó desde 10 metros de altura en área de chancado de mina de Codelco: se encuentra fuera de riesgo vital
4
Empresas

Los nuevos presidentes de las empresas del Grupo Luksic que asumen tras el rebaraje directivo
5
Regiones

"Absolutamente impresentable": Seremi de OOPP del Biobío critica a concesionaria de autopista que no subió barreras de peaje durante la emergencia
6
Empresas

Las esquirlas del fallido nombramiento de Montt: molestia en el mundo minero y caída bursátil de Los Andes Copper
7
Empresas

Otra empresa china abre conflicto con Metro de Santiago y va a Contraloría para impugnar una licitación de la Línea 9
8
Mercados

Elisa Cabezón y Gustavo Rosende: los nombres que corren con ventaja para asumir como subsecretarios en el Ministerio del Trabajo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete