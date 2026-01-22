Dólar abre estable en sus mínimos de dos años luego que Trump cancelara su amenaza de aranceles contra países de Europa

El calendario económico podría captar algo más de atención este jueves, tras días en segundo plano. A media mañana se publicará en EEUU la última lectura del PIB del tercer trimestre, junto con las peticiones semanales de subsidios por desempleo y los índices de consumo en gasto personal de noviembre.

El dólar retenía sus mínimos de dos años este jueves, mientras el mundo sigue atento las conversaciones entre Donald Trump y los líderes europeos, luego que el mandatario estadounidense echara pie atrás en su última amenaza arancelaria y citara progresos sobre su ambición en torno a Groenlandia.

La paridad abrió estable en $ 875, tras hundirse $ 10 este miércoles a nuevos mínimos desde fines de 2023, luego que Trump hablara en el Foro Económico de Davos, donde rechazó una intervención militar Groenlandia. Factores locales igualmente contribuyeron a la caída.

Y esta mañana hubo novedades en el mercado derivado local: después de haberse acercado a niveles del primer "dólar a luca", la posición neta de los no residentes se redujo a cerca de US$ 8.100 millones contra el peso chileno.

Un indicador del dólar global no tenía cambios relevantes, al igual que los bonos del Tesoro estadounidense. Ambos se apreciaron un poco en la víspera, en horas posteriores al cierre del mercado chileno, cuando Trump canceló los aranceles con los que había amenazado a ocho socios comerciales europeos.

El mandatario dijo haber logrado junto con Mark Rutte el "marco para un futuro acuerdo". El secretairo general de la OTAN detalló más tarde que no se discutió la soberanía de la isla, sino cuestiones más amplias de seguridad en la región ártica.

En cuanto a los metales, el cobre transado en Londres bajaba 1,2% a US$ 5,74 por libra. El oro se estabilizaba en sus máximos históricos, y la plata retomaba algo de avance tras una corrección.

