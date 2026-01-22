Dólar abre estable en sus mínimos de dos años luego que Trump cancelara su amenaza de aranceles contra países de Europa
El calendario económico podría captar algo más de atención este jueves, tras días en segundo plano. A media mañana se publicará en EEUU la última lectura del PIB del tercer trimestre, junto con las peticiones semanales de subsidios por desempleo y los índices de consumo en gasto personal de noviembre.
Noticias destacadas
El dólar retenía sus mínimos de dos años este jueves, mientras el mundo sigue atento las conversaciones entre Donald Trump y los líderes europeos, luego que el mandatario estadounidense echara pie atrás en su última amenaza arancelaria y citara progresos sobre su ambición en torno a Groenlandia.
La paridad abrió estable en $ 875, tras hundirse $ 10 este miércoles a nuevos mínimos desde fines de 2023, luego que Trump hablara en el Foro Económico de Davos, donde rechazó una intervención militar Groenlandia. Factores locales igualmente contribuyeron a la caída.
Y esta mañana hubo novedades en el mercado derivado local: después de haberse acercado a niveles del primer "dólar a luca", la posición neta de los no residentes se redujo a cerca de US$ 8.100 millones contra el peso chileno.
Un indicador del dólar global no tenía cambios relevantes, al igual que los bonos del Tesoro estadounidense. Ambos se apreciaron un poco en la víspera, en horas posteriores al cierre del mercado chileno, cuando Trump canceló los aranceles con los que había amenazado a ocho socios comerciales europeos.
El mandatario dijo haber logrado junto con Mark Rutte el "marco para un futuro acuerdo". El secretairo general de la OTAN detalló más tarde que no se discutió la soberanía de la isla, sino cuestiones más amplias de seguridad en la región ártica.
En cuanto a los metales, el cobre transado en Londres bajaba 1,2% a US$ 5,74 por libra. El oro se estabilizaba en sus máximos históricos, y la plata retomaba algo de avance tras una corrección.
El calendario económico podría captar algo más de atención este jueves, tras días en segundo plano. A media mañana se publicará en Estados Unidos la última lectura del PIB del tercer trimestre, junto con las peticiones semanales de subsidios por desempleo y los índices de consumo en gasto personal de noviembre.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El plan que el sector privado ofreció y tiene listo para reconstruir viviendas tras los incendios y no repetir los errores de Valparaíso en 2024
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete