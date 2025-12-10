IPSA retoma los 10.200 puntos en jornada clave por decisión de tasas y actualización de proyecciones de la Fed
El Comité Federal de Mercado Abierto publicará su decisión de política monetaria a las 16:00 (hora de Chile), y media hora después tendrá lugar la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell. Se da por descontado un nuevo recorte de 25 puntos base para despedir el año.
La Bolsa de Santiago subía este miércoles para retomar la marca de 10.200 puntos, navegando por un clima de inversiones estable antes de que la Reserva Federal (Fed) anuncie su decisión de tasas de interés. Y en Chile en particular se espera también la segunda vuelta del fin de semana.
El S&P IPSA subía 0,2% hasta los 10.201,19 puntos esta mañana, retomando las alzas después de que este martes volviera a la baja del fin de semana largo en Chile, poniendo fin a nueve máximos históricos consecutivos.
Este domingo tendrá lugar el balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. En general los inversionistas están descontando una victoria de este último, tras las señales de la primera vuelta y los resultados de las últimas encuestas.
Recorte de despedida
Los futuros del Nasdaq caían 0,2%, y los del Dow Jones con los del S&P 500 se estabilizaban en el mercado derivado, y en cuanto a la renta fija estadounidense, los rendimientos del Tesoro transaban sin grandes cambios.
En Europa, el Euro Stoxx 50 de la eurozona bajaba 0,1% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,3%. No hubo tantos movimientos en Asia, donde el hongkonés Hang Seng subió 0,4%, mientras que el CSI 300 de China continental y el japonés Nikkei disminuyeron 0,1%.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) publicará su decisión de política monetaria a las 16:00 (hora de Chile), y media hora después tendrá lugar la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell. Se da por descontado un nuevo recorte de 25 puntos base (pb) para despedir el año.
"Sigo creyendo que Powell nos dirá hoy que lo que se necesitaría para que haya otra o dos bajas de tasas en sus últimas tres reuniones como presidente sería otra desaceleración de la inflación y/o un nuevo aumento de la tasa de desempleo. Si pasa, volverá a recortar. Si no pasa, no lo hará", dijo el CIO de One Point BFG, Peter Boockvar.
Como es cierre de trimestre, la Fed actualizará su hoja de proyecciones. Se espera que el mapa de puntos (dot plot) muestre sólo un recorte adicional para 2026, sin cambios en comparación con lo que se proyectó en septiembre. El mercado, por su parte, prevé que haya más bien dos rebajas.
Boockvar señaló que "en cualquier caso, la política de la Fed con respecto al corto plazo seguirá teniendo que lidiar con el precio que el mercado quiera asignar a largo plazo (el rendimiento del Tesoro a 10 años cotiza a 4,2%), ya que, como se ha visto, el primero tiene mucha menos influencia sobre el segundo en este momento".
