Bolsa chilena opera en rojo al inicio de la tarde tras batir récords nueve veces consecutivas antes del fin de semana largo

El IPSA retrocedía 0,5%, mientras que en Wall Street, después de partir la semana en baja, el Dow Jones subía 0,3%, y el S&P 500 con el Nasdaq ganaban 0,2%. Las ofertas laborales de septiembre y octubre, rezagadas por el cierre de Gobierno, superaron los pronósticos en EEUU.

La bolsa chilena volvió a la baja del fin de semana largo y de una larga racha alcista, mientras todos los inversionistas esperan la decisión de la Reserva Federal este miércoles y en Chile en particular también el balotaje del domingo.

Al inicio de la tarde, el S&P IPSA caía 0,5% hasta los 10.173,29 puntos, con pérdidas encabezadas por Enel Chile (-3,1%), Entel (-2,7%) y CMPC (-2,8%). La plaza local permaneció cerrada este lunes por feriado nacional y por lo tanto este martes se está poniendo al día con las caídas que tuvo Wall Street al inicio de la semana.

El IPSA viene de registrar nueve máximos históricos consecutivos, ya que en la subasta de cierre del viernes logró afirmarse en positivo, pese a que se encontraba a la baja tras la noticia de que Jair Bolsonaro dio apoyo a su hijo para las elecciones del próximo año en Brasil, noticia que remeció a las bolsas de la región.

La segunda vuelta presidencial tendrá lugar este 14 de diciembre, por lo que hay alta expectación. Tomando en cuenta las señales de la primera vuelta y las últimas encuestas, los inversionistas esperan que José Antonio Kast gane la carrera hacia La Moneda.

Lo que pasa afuera

En Wall Street, el Dow Jones subía 0,3%, y el S&P 500 con el Nasdaq ganaban 0,2%, después de que las ofertas laborales de septiembre y octubre (rezagadas por el cierre de Gobierno) sorprendieran al alza en EEUU. Esto golpeó el apetito por renta fija, sin trastocar las expectativas de tasas de cortísimo plazo.

Las acciones de Paramount (-3,3%) devolvían una parte de las ganancias de 9% que tuvieron este lunes, tras la presentación de una oferta hostil que hizo por Warner Bros Discovery, que hasta ese momento se consideraba ya en manos de Netflix.

Por su parte, Nvidia (-0,3%) retrocedía un poco. Donald Trump dijo haber informado a Xi Jinping que EEUU permitirá a Nvidia enviar sus chips H200 a clientes autorizados en China y otros países. Sin embargo, Beijing se está preparando para limitar el acceso a estos chips, según el Financial Times.

En Europa, ni el continental Euro Stoxx 50 ni el FTSE 100 de Londres tenían cambios relevantes. Al cierre de las bolsas asiáticas, el hongkonés Hang Seng cayó 1,3%y el CSI 300 de China continental bajó 0,5%. Por otro lado, el japonés Nikkei subió 0,1%.

El denominador común que tiene expectantes a todos los mercados globales es el anuncio de política del Comité Federal de Mercado Abierto, a publicarse mañana miércoles.

"Los swaps de tasas de interés en dólares descuentan un recorte de 25 puntos base como algo casi seguro, aunque la votación podría estar reñida, con la posibilidad de que siete miembros de la Fed voten a favor de reducir y 5 a favor de mantener. No se esperan cambios en las proyecciones económicas actualizadas de la Fed ni en el gráfico de puntos (dot plot) para 2026-2028", escribió el head de Research en Pepperstone, Chris Weston.

"La declaración debería confirmar que la fase de 'recalibración' de la Fed ha concluido y que la tasa de los fondos federales se encuentra cerca de niveles neutrales. Es probable que el presidente Jerome Powell destaque que la Fed sigue abierta a nuevos recortes si los datos que se publiquen lo justifican, pero que la vara para flexibilizar aún más la política monetaria es ahora más alta", razonó.