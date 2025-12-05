IPSA abre al alza y vuelve a superar los 10.200 puntos tras dato de inflación que favorece un próximo recorte de tasas del Banco Central

El selectivo viene de encadenar ocho máximos históricos y hacer que 2025 se convierta en el año con más récords acumulados desde 1991. Dos veces el IPSA ha superado la marca de 10.200 anteriormente esta semana, sin lograr quedarse por encima hasta el cierre de la sesión.

La Bolsa de Santiago retomaba las ganancias en los primeros negocios de este viernes, tomando en cuenta que los precios al consumidor de noviembre estarían allanando el camino para que el Banco Central despida el año con una bienvenida ronda de estímulo monetario.

El S&P IPSA subía 0,2% hasta los 10.201,99 puntos, después de que ayer, gracias a un alza marginal en la subasta de cierre, lograra encadenar ocho máximos históricos y hacer que 2025 se convierta en el año con más récords acumulados desde 1991.

Las tasas swap promedio cámara nominales caían alrededor de 5 puntos base (pb), frente a tasas estables en el frente internacional, después de que el IPC de noviembre se ajustara a los pronósticos. El índice subió 0,3% mensual, según analistas, por un rebote tras el Cyber Monday de octubre.

"Con este registro se consolidan las expectativas de un recorte de 25 pb en la tasa de política monetaria durante diciembre, y un recorte adicional de igual magnitud entre marzo y abril del próximo año, considerando que las expectativas de la inflación para este mes se mantienen en torno a -0,1%, lo que apunta a un 2025 que cerraría con un registro inflacionario de 3,6%", destacó el subgerente de Estudios y Análisis Cuantitativo de Principal Chile, Ramiro Torres.

"Todo está configurado para una nueva baja de TPM en la reunión de este mes. La

inflación sin duda será la variable más importante para la decisión. En efecto, la desviación que está teniendo la inflación respecto a lo proyectado en el último IPoM es significativa", planteó un informe de Coopeuch en la misma línea.

Dos veces el IPSA ha superado la marca de 10.200 puntos anteriormente esta semana, sin lograr quedarse por encima hasta el cierre de la sesión. Agentes han atribuido el impulso, entre otros factores, a la expectativa de que el balotaje del 14 de diciembre resultará en un cambio de ciclo político más favorable a los negocios.

Mercados externos

Hay en general un apetito de compra de acciones en esta última sesión de la semana. Los futuros del Nasdaq 100 crecían 0,3%, los del S&P 500 0,2% y los del Dow Jones se estabilizaban en el mercado derivado.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,4%, y así aspiraba a un avance de alrededor de 1,3% en la semana. El FTSE 100 de Londres no tenía cambios, ni este viernes ni en comparación con el cierre del viernes anterior.

El Nikkei japonés cayó 1,1%, con lo que borró casi todas sus ganancias semanales. Por otro lado, en China, el hongkonés Hang Seng y el continental CSI 300 subieron 0,6% y 0,8% respectivamente este viernes, con lo que aseguraron alzas de magnitud similar en cinco días.

Al mediodía se publicará en EEUU el informe rezagado de septiembre con los índices de consumo en gasto personal, entre los que se encuentra el "dato de inflación favorito de la Reserva Federal". A esa misma hora la Universidad de Michigan mostrará los resultados de su última encuesta de confianza del consumidor.

Pero lo que más esperan los inversionistas es la decisión del miércoles de la Fed. "Es poco probable que la reunión suponga un cambio radical en la política monetaria -se espera un recorte de 25 pb-, pero podría marcar un importante cambio psicológico", afirmó Charu Chanana.

Según la estratega jefe de inversiones en Saxo Bank, la Fed se está alejando de su postura de emergencia tras la pandemia, pero aún no está preparada para respaldar un rápido retorno a una política monetaria ultraexpansiva. Para los inversionistas, eso significaría: