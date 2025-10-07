Click acá para ir directamente al contenido
CMF aplica sanciones a dos directores de Empresas Iansa por transacciones de acciones con información privilegiada

El regulador sancionó a los directores Jade Moore y a Phillip Murnane, con multas de UF 7.200 cada uno.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 10:01 hrs.

