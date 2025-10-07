CMF aplica sanciones a dos directores de Empresas Iansa por transacciones de acciones con información privilegiada
El regulador sancionó a los directores Jade Moore y a Phillip Murnane, con multas de UF 7.200 cada uno.
Este martes, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a los directores de Empresas Iansa, Jade Moore y a Phillip Murnane, con multas de UF 7.200 (más de $ 240 millones) a cada uno, por participar en compras de acciones estando en posesión de información privilegiada, infringiendo la Ley de Mercado de Valores.
De acuerdo con el regulador, los sancionados infringieron el deber de abstención antes mencionado al participar “en la adquisición por parte de ED&F Man Chile Holdings SpA, entre el 6 de junio y el 27 de julio de 2023, de 70.902.465 de acciones de Empresas Iansa, y de 2.069.377 de acciones de sociedad de inversiones Campos Chilenos, encontrándose en posesión de información privilegiada”.
Con ello, la CMF aseguró que la información privilegiada estaba dada por un hecho reservado de Empresas Iansa, que informaba al regulador el comienzo de un proceso de venta del negocio de alimento de mascotas.
“Con el objeto de resguardar el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado de valores, la ley prohíbe adquirir o enajenar valores, estando en posesión de información privilegiada, prohibición conocida como deber de abstención”, manifestó la CMF en un comunicado.
