Dólar abre al alza apoyado en apreciación global de la divisa y por corrección en el precio del cobre
El precio futuro del cobre en el mercado Comex descendía 0,96%, a US$ 5,06 por libra.
Noticias destacadas
El dólar abrió el lunes en alza, en medio de una apreciación global de la divisa y por una corrección en el precio del cobre, aunque los futuros del metal se mantienen sobre los US$ 5 por libra.
En la apertura, el dólar cotizó a $ 969,95, con un avance de $ 4,05 desde el cierre del viernes, pero moderaba su subida a niveles de $966,70 a las 9.15 horas. El dólar index subía 0,66%, mientras que el futuro del cobre en el mercado Comex descendía 0,96%, a US$ 5,06 por libra.
"El movimiento responde a la presión externa del mercado de commodities y al repunte global del dólar", dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.
En el plano externo, la divisa recuperaba "el terreno perdido la semana pasada tras la falta de acuerdo presupuestario en EEUU, que mantiene al gobierno parcialmente cerrado y ha retrasado la publicación de datos clave como el reporte de empleo de septiembre. El mercado sigue descontando un recorte de 25 puntos base en noviembre y otro en diciembre, mientras la atención se centra en las intervenciones de Stephen Miran (miércoles) y Jerome Powell (jueves)", agregó.
