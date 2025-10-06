Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre al alza apoyado en apreciación global de la divisa y por corrección en el precio del cobre

El precio futuro del cobre en el mercado Comex descendía 0,96%, a US$ 5,06 por libra.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 6 de octubre de 2025 a las 09:20 hrs.

dólar cobre mercado cambiario
<p>Dólar abre al alza apoyado en apreciación global de la divisa y por corrección en el precio del cobre</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Inmobiliaria que desarrolla emblemático edificio en Rancagua pide su quiebra
2
Empresas

Ofertas por Banmédica superan los US$ 1.000 millones y algunos competidores toman ventaja en el proceso
3
Empresas

El Ferrari de 1965 valorado en más de US$ 2 millones que llegó a Chile
4
DF MAS

La amistad con los Carlos, los martes de Cocoa y el reencuentro con su hijo: la vida de Jorge Tocornal tras 10 años encarcelado por un abuso que fue desmentido
5
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
6
DF MAS

El nuevo tiempo de Lemu Lafquen, el family office de la familia Rosenberg
7
DF MAS

Qué mueve a Carolina García de la Huerta post Quiñenco
8
Empresas

Inmobiliarias cuestionan nueva norma que regula conexión al suministro eléctrico: dicen que “profundiza los problemas”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete