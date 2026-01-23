Dólar abre con leve caída bajo $ 870 y busca nuevos mínimos de dos años ante el desarme de posiciones extranjeras contra el peso chileno

Solo el miércoles la posición neta de los no residentes cambió en US$ 1.000 millones a favor de la moneda nacional, por lo que quedó en unos US$ 7.100 millones todavía contra el peso, pero cada vez más lejos de los US$ 9.600 millones alcanzados a mitad de mes.

El dólar empezó un poco más abajo su última sesión de la semana, mientras sigue el apetito por riesgo después de que Donald Trump se retractara de aplicar aranceles a un conjunto de países europeos.

Después de cerrar en nuevos mínimos desde finales de 2023, el tipo de cambio dólar-peso abrió aún con una leve caída adicional de $ 1,2 hasta los $ 868,8 este viernes en las pantallas de Bloomberg.

Los futuros del cobre subían 1,2% hasta los US$ 5,85 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, y el dollar index se estabilizaba, camino a su peor semana en siete meses, también en medio de la calma de las principales tasas de interés.

Marcha atrás

Recientes datos del Banco Central confirmaron que la fuerte caída del miércoles del dólar-peso fue influida por nuevos desarmes de posiciones de inversionistas extranjeros.

Solo ese día la posición neta de los no residentes cambió en US$ 1.000 millones a favor del peso, por lo que quedó en unos US$ 7.100 millones todavía contra la divisa chilena, pero cada vez más lejos de los US$ 9.600 millones alcanzados a mitad de mes.

Un informe separado que se centra en forwards -el corazón del posicionamiento extranjero- mostró que la variación del miércoles fue casi íntegramente por el plazo de ocho a 35 días, que cruzó la barrera para volverse a favor del peso en términos netos.

"Las divisas de América Latina siguen siendo las de mejor rendimiento este año, ya que la disminución de las tensiones sobre Groenlandia redujo la volatilidad y extendió el risk on", repasó el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.

A propósito del mercado local, planteó que "el claro resultado electoral en Chile ha reforzado las expectativas de un marco de política más favorable al mercado, ha mejorado el atractivo de inversión de Chile y ha apuntalado el peso", y sostuvo que "más allá del catalizador político, la valoración y la dinámica de posicionamiento siguen siendo favorables, dejando margen para un mayor deshielo de las exposiciones cortas en pesos tanto en off-shore como en el mercado on-shore".