Dólar abre con leve caída mientras el cobre baja de US$ 5 por libra, pero la divisa se desploma en el mundo tras los aranceles

El tipo de cambio chileno navegaba este jueves en un entorno de fuerte depreciación del dólar global y también un cobre que pierde los US$ 5 por libra en Estados Unidos, ya que la guerra comercial de Donald Trump se materializó a niveles de impacto en todos los mercados, tras anunciar ayer en su "Día de la Liberación" los esperados aranceles recíprocos.

Después de que el miércoles subiera casi $ 10 en medio de la incertidumbre antes de los anuncios, el dólar-peso abrió la sesión de este jueves en baja, cayendo $ 9,2 a $ 947,3 que son mínimos de la sesión poco después del apertura del mercado, según los datos de Bloomberg.

Con los principales mercados ya cerrados, Trump reveló ayer los aranceles más duros en un siglo a todas sus contrapartes comerciales: responde con la mitad de lo cobrado por los países externos, y aplica una tasa base de 10%. Dado esto último, Chile sí quedó dentro de la lista, aunque se excluyeron las importaciones de cobre.

Las ventas de dólares proliferan en todo el mundo. El dollar index se hundía 2,2% hasta los 101,51 puntos y el rendimiento del Tesoro a dos años aflojaba 6,2 puntos base (pb) a 3,8%, en ambos casos sus niveles más bajos desde octubre. Los futuros de Wall Street y las bolsas europeas caían con fuerza.

"Los aranceles, al ser mayores de lo previsto, hicieron caer al dólar global debido al aumento del pesimismo, ante los riesgos crecientes de recesión y la mayor probabilidad de recortes de tasas de la Reserva Federal", escribió en una nota el economista de Julius Baer, David Meier.

Los operadores de renta fija esperan que la Fed baje su tipo oficial tres veces en 2025. Con los movimientos de hoy, pasaron a asignar un 30% de probabilidad de que en total los recortes del banco central sumen 100 pb en el período.

"El yen japonés cumplió su papel de moneda refugio. Canadá y México esquivaron aranceles mayores y vieron cómo sus divisas se recuperaban. La situación sigue siendo fluida, con un amplio abanico de posibles represalias o negociaciones sobre los aranceles y probables reacciones de la política monetaria y fiscal", anticipó Meier.

Los futuros del cobre Comex retrocedían 2,7% a US$ 4,9 por libra. Con ello, cotizan bajo la marca de US$ 5 por primera vez desde mediados de marzo. En Londres el futuro de cobre retrocedía en un porcentaje similar, quedando en US$ 4,28 por libra. La brecha entre ambos se ha expandido por los traslados de inventarios para anticiparse a un eventual arancel al metal.

"Los commodities sufrieron caídas generalizadas, con pérdidas encabezadas por los sectores de la energía y los metales industriales, que dependen del crecimiento y la demanda. Por el momento, sin embargo, la debilidad no ha desencadenado ninguna ruptura técnica importante, lo que podría limitar las presiones vendedoras de los operadores centrados en el impulso", dijo el jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, Ole Hansen.

En cuanto a los términos de intercambio, eso sí, las condiciones mejoraban para Chile, ya que los precios del petróleo se hundían alrededor de 6%. Respecto del oro, este aflojaba después de haber escalado sostenidamente a nuevos máximos históricos.