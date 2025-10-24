Click acá para ir directamente al contenido
Dólar pierde los $ 945 por datos de inflación que refuerzan expectativa de recortes de tasas en EEUU

Hay certeza en el mercado de que en los próximos 12 meses la Fed habrá acumulado cuatro reducciones de 25 puntos, y ahora se considera altamente probable que estas sean cinco, según los precios de futuros y swaps.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 10:05 hrs.

<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

