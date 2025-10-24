Dólar pierde los $ 945 por datos de inflación que refuerzan expectativa de recortes de tasas en EEUU

Hay certeza en el mercado de que en los próximos 12 meses la Fed habrá acumulado cuatro reducciones de 25 puntos, y ahora se considera altamente probable que estas sean cinco, según los precios de futuros y swaps.

El dólar caía levemente después de que el esperado reporte de inflación de este viernes en Estados Unidos resultara ser más suave de lo previsto, lo que facilita el trabajo de la Reserva Federal (Fed) en su campaña de alivio monetario.

La paridad local bajaba $ 1,6 a $ 943,5 durante la mañana, después de cerrar este jueves en mínimos desde julio gracias a un fuerte salto del cobre.

El dollar index retrocedía 0,1% y el rendimiento del Tesoro a dos años caía 3,4 puntos base (pb). Por su parte, el cobre transado en Londres seguía estacionado en US$ 4,92 por libra, a poco camino de máximos históricos.

Luz en la oscuridad

Todas las principales series del IPC de septiembre estuvieron una décima por debajo de lo esperado. El IPC general subió 0,2% mensual y 3% anual, mientras que el subyacente -sin alimento y energía, elementos más volátiles- subió 0,2% mensual 3% anual. Con ello, si bien la inflación general se reaceleró en una décima desde la serie de agosto, la serie subyacente se desaceleró en una décima.

La Oficina de Estadísticas Laborales publicó los datos con un rezago excepcional, debido a un cierre de gobierno que esta semana se convirtió en el segundo más largo de la historia de EEUU.

En medio del blackout económico por la falta de información de las agencias gubernamentales a nivel general, este es el data point de primera clase más fresco que tienen en sus manos los operadores financieros antes de que la Fed publique el próximo miércoles su decisión de política.

El mercado ya daba por descontado que los consejeros recortarán el tipo oficial dos veces en cada una de las próximas dos reuniones de la Fed. De hecho, hay certeza de que en los próximos 12 meses habrá acumulado cuatro reducciones de 25 pb, y ahora se considera altamente probable que estas sean cinco, según los precios de futuros y swaps.