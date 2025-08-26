Dólar abre a la baja mientras la divisa cede globalmente tras jugada de Trump para destituir a gobernadora de la Fed

El dollar index retrocedía 0,3% en línea con las tasas cortas del mercado estadounidense, donde las tasas de más largo plazo subían ligeramente. Vale decir, la curva de rendimientos se empinaba. Por su parte, el cobre Comex bajaba 0,5%.

El dólar abrió a la baja este martes, en un mercado que reacciona a la jugada de Donald Trump para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, lo que inclinaría el balance hacia una postura general más flexible en términos de política monetaria.

La paridad dólar-peso caía $ 3,3 hasta los $ 962 en la apertura, después de que ayer terminó al alza en una corrección de la fuerte caída del viernes, según los datos de Bloomberg.

Nueva disputa legal

"El dólar global se ha visto debilitado por una carta de Trump publicada en Truth Social donde afirma tener 'motivos suficientes' para despedir a la gobernadora Cook por fraude hipotecario. El despido daría al presidente la oportunidad de tener más influencia en la política monetaria de la Fed", escribió el analista sénior de divisas de MUFG, Lee Hardman.

Cook dijo que apelará la decisión. Trump ya tiene en el consejo a dos nombrados por él, Christopher Waller y Michelle Bowman, quienes han destacado en los últimos meses por su inclinación a recortar las tasas. Y recientemente propuso a Stephen Miran para ocupar temporalmente el puesto que dejó vacante Adriana Kugler.

"Si el presidente Trump logra destituir a Cook, tendría el poder de nombrar a un cuarto gobernador para la junta de siete miembros, lo que le daría la mayoría. Su influencia en la política de la Fed se vería reforzada aún más el próximo año, cuando termine el mandato del presidente del banco central, Jerome Powell, quien probablemente también dimitirá de la junta de gobernadores, aunque esto aún no se ha confirmado.

La agenda económica podría generar algo de impulso adicional, ya que a las 10:00 horas de EEUU (misma hora en Chile) se publicará el índice de confianza del consumidor del Conference Board.

Hubo algunas ligeras señales adicionales de flexibilidad monetaria. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo anoche que la era de las tasas subyacentes persistentemente bajas parece no haber terminado aún. "Las tendencias globales de crecimiento demográfico y de productividad que empujaron a la baja el R-Star (una estimación de tasa neutral) no se han invertido", observó en una conferencia en Ciudad de México.