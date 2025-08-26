Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre a la baja mientras la divisa cede globalmente tras jugada de Trump para destituir a gobernadora de la Fed

El dollar index retrocedía 0,3% en línea con las tasas cortas del mercado estadounidense, donde las tasas de más largo plazo subían ligeramente. Vale decir, la curva de rendimientos se empinaba. Por su parte, el cobre Comex bajaba 0,5%.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 08:35 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio mercados locales mercado cambiario peso chileno divisas mercados internacionales Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

