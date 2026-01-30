¿En qué va la selección del consejo asesor de la licitación de stock? 24 candidatos pasaron a fase de entrevista

Según fuentes conocedoras, el proceso ya está avanzado y dentro de los postulantes habría reconocidos técnicos y académicos.

La licitación del stock es uno de los cambios de la reforma previsional en que el mundo técnico y la industria de AFP tienen puesta la mirada.

Se trata de la medida que estableció la ley Nº 21.735 y que determinó que cada dos años se subastará -con foco en precio- el 10% de la cartera de afiliados del sistema de AFP, iniciativa que busca bajar comisiones y aumentar la competencia en la industria.

Según el cronograma que estableció la reforma, al mes 29 desde la publicación de la ley, vale decir en agosto de 2027, la Superintendencia de Pensiones deberá realizar el llamado a la licitación de afiliados antiguos, para luego ser adjudicada en diciembre de ese año.

Sin embargo, en la antesala, hay un hito clave que está ad portas de cumplirse. De acuerdo a lo que estableció la ley, en marzo de 2026 vence el plazo para nombramiento del consejo asesor para el proceso de subasta.

Para ello, a principios de septiembre, el Gobierno abrió el concurso cuya selección se está realizando a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para reclutar a los tres miembros que formarán parte de dicha instancia, la que tendrá como misión asesorar al regulador en el diseño y desarrollo del proceso de licitación de cuentas de capitalización individual.

Los consejeros serán elegidos por el ministro del Trabajo y Previsión Social sobre la base de la propuesta de terna que haga el consejo de ADP para cada cargo. El plazo establecido por ley es marzo de 2026.

Los avances del proceso

De los 116 candidatos que postularon al cargo, 56 pasaron a la etapa de evaluación directiva y de competencias.

Posteriormente, este mes el Servicio Civil publicó que a partir de los resultados de esa fase, el Consejo de ADP resolvió entrevistar a 24 candidatos.

Según fuentes conocedoras del proceso la etapa de entrevistas ya está avanzada y dentro de los postulantes habría reconocidos técnicos y académicos.

Dado que quedan pocas semanas para el cambio de administración, la interrogante que se abre es qué autoridades serán quienes tomen la decisión de hacer el nombramiento de los tres integrantes a los que les tocará acompañar el proceso.

En este caso, los consejeros serán elegidos por el ministro o del Trabajo y Previsión Social en base a la propuesta de terna que haga el consejo de Alta Dirección Pública para cada cargo.

Lo anterior implica que dependiendo de cuándo se nombre -y dado que el plazo que establece la ley vence en el mes de marzo- existe la duda de si lo definirá el actual ministro de la cartera Giorgio Boccardo o si la determinación quedará en manos de su sucesor, Tomás Rau, quien asumirá el liderazgo del Mintrab el 11 de marzo.

Algunas fuentes plantean que dado el avance del proceso de selección, es probable que el Gobierno saliente alcance a nombrar a los tres expertos antes de pasar la posta a sus sucesores.

Entre las funciones que tendrán los tres miembros que sean nombrados están asesorar a la Superintendencia en la toma de decisiones de todos los aspectos relativos a la licitación de stock.

Adicionalmente, tendrán la misión de analizar el diseño del mecanismo de la licitación y proponer posibles mejoras y perfeccionamientos que permitan mitigar los riesgos derivados del proceso.

Los expertos también deberán proponer el levantamiento de datos e información relevantes en las distintas etapas de la licitación para monitorear su desarrollo y posterior evaluación, entre otros roles.