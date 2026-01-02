En una estrecha carrera, SQM se queda con el trono y lidera el mercado en capitalización bursátil en 2025

Si bien se evidenció una importante disputa entre las compañías, la minera logró imponerse con un valor de US$ 17.800 millones. Le siguió Banco de Chile con US$ 17.600 millones.

El año que recién concluyó quedará registrado como uno excepcional para la bolsa chilena.

Con una rentabilidad acumulada de 56% -la más alta en más de 32 años- el mercado no solo sorprendió por la magnitud del rally, sino también por la intensa competencia que se abrió entre las principales firmas que componen el IPSA por convertirse en la empresa de mayor capitalización bursátil del país.

El desempeño estuvo marcado por un escenario de mayor apetito por riesgo en los mercados emergentes, la evolución de las políticas monetarias internacionales y, en lo local, por un cambio de giro político que fue rápidamente internalizado por los inversionistas.

Pero, uno de los factores que terminó por consolidar un año catalogado como excepcional por los agentes del mercado fue la mejora en las valorizaciones de las empresas.

Lo anterior se reflejó en resultados trimestrales positivos y, en muchos casos, por sobre las expectativas del mercado, reforzando el interés por los activos locales.

Respecto de 2024, el ranking exhibe algunos cambios. Al cierre de ese año, lo lideró Banco de Chile, seguido por SQM y Enel Américas. Esta última cerró en el séptimo lugar del IPSA en 2025.

Así, durante 2025 el sólido desempeño de varias compañías dio paso a una intensa carrera por la capitalización bursátil, y con ello cuatro nombres se turnaron el podio: Latam Airlines, Falabella, Banco de Chile y SQM.

Sin embargo, solo una logró coronarse como la empresa de mayor valor de mercado al cierre de 2025: SQM.

Con ello, el top 3 fue liderado por la minera, con un valor de mercado de US$ 17.800 millones. En segundo lugar, se ubicó Banco de Chile, con una capitalización bursátil de US$ 17.600 millones. El podio lo completó Falabella, con US$ 15.800 millones

Por su parte, Latam, que en agosto logró consolidarse por primera vez como la acción de mayor peso en la bolsa, terminó el año en el cuarto lugar, con una capitalización de US$ 14 mil millones (ver recuadro).

Respecto de 2024, el ranking exhibió algunos cambios. Al cierre de ese año, lo lideró Banco de Chile, seguido por SQM y Enel Américas.

En el caso de esta última, en 2025 tuvo un desempeño volátil: cerró en el séptimo lugar del IPSA y perdió cerca de US$ 200 millones en valor de mercado.

El año de la minera

En su arranque, 2025 no fue sencillo para los papeles de SQM, que durante gran parte del año se mantuvieron rezagados.

La acción comenzó el ejercicio en $ 36.300 y recién en octubre inició un repunte que la llevó a $ 45.400, con un alza cercana al 25%. Pero el verdadero impulso se produjo en noviembre y diciembre, cuando acumuló un avance de 75%.

Para el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, este repunte se explicó principalmente por el alza en el precio spot de litio en China, que en dos meses y medio creció hasta 74,5%.

“Lo anterior obedece a una menor oferta por cierre de algunas plantas de producción en China por la caída que había registrado el litio hasta mediados de octubre, sumado a expectativas de una mayor demanda debido a que la inteligencia artificial va a demandar más baterías de respaldo para almacenar información”, señaló.

Banco de Chile y Falabella

En el caso de Banco de Chile, la gerenta de estrategia de Nevasa, María Luz Muñoz, explicó que su buen desempeño responde a la alta calidad de su cartera y provisiones, junto con un capital suficiente para crecer en colocaciones, además de un ROE superior al 20%.

Respecto de Falabella, manifestó que “tuvo valuaciones muy atractivas luego de su débil desempeño hasta fines de 2023”, junto a un mayor impulso tanto en su canal de e-commerce, a nivel del banco y también por un positivo desempeño de Mall Plaza.

Latam escala un puesto y aunque se ajusta, las AFP refuerzan su apuesta