Guillermo Tagle, presidente del DCV: “De 2014 a 2024 nos quedamos pegados con el discurso de equidad e igualdad... este ángulo ahora cambió”

A su juicio, el resultado de las recientes elecciones evidenció un giro en el debate público hacia el crecimiento y el progreso social. Tagle espera que la relevancia del mercado de capitales se incorporare en las prioridades de la política pública.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Lunes 22 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Sofía Fuentes
<p>Foto: Verónica Ortíz</p>

Foto: Verónica Ortíz

