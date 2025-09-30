Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Las señales que dejan en el mercado las recientes quiebras de empresas con préstamo privado en EEUU

Pese a la inquietud de los inversionistas por lo ocurrido, en Chile se percibe un escenario de menor riesgo.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Créditos Estados Unidos quiebras Sofía Fuentes
<p>A principio de septiembre, Tricolor Holdings se declaró en quiebra. Foto: Bloomberg</p>

A principio de septiembre, Tricolor Holdings se declaró en quiebra. Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El SII posterga hasta el 2 de enero la obligación de que contribuyentes estén formalizados para ejercer actividades económicas y hacer negocios con el Estado
2
Empresas

Empresas rebaten al Gobierno e insisten en millonarios pagos pendientes del Minvu: “Resulta coherente con las cifras que manejamos”
3
Empresas

Un minero con experiencia en oro, uranio y cobre asume cargo clave para desarrollar distrito Andina-Los Bronces
4
Mercados

Quiénes componen el Consejo Técnico de Inversiones que tendrá un rol clave en el régimen de los fondos generacionales
5
Empresas

Minera del grupo Luksic vende sus líneas de transmisión eléctrica por casi US$ 70 millones
6
Economía y Política

Presupuesto: La Moneda confirma que pondrá fin a glosa de libre disposición para próxima administración y desata críticas de Kast, Matthei y Jara
7
Empresas

Cámara de la Construcción alerta que hay empresas “con serias consecuencias para su operación” por atrasos de pagos del Minvu
8
Mercados

Nuevo gerente general de Transbank aplica ajustes en división comercial y en riesgos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete