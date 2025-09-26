Lo que viene para los activos financieros en el último trimestre de 2025
Noticias destacadas
El cierre de 2025 estará definido por la interacción de factores locales e internacionales que marcarán el pulso de los mercados y el rendimiento de los activos financieros.
En el plano interno, la atención se centrará en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, cuyo desenlace será clave para el clima de inversión. A ello se suma la trayectoria de la política monetaria del Banco Central y sus eventuales decisiones sobre la tasa de interés.
En el ámbito global, la orientación de la Reserva Federal, la persistente volatilidad en torno a la guerra comercial y la evolución de los conflictos geopolíticos serán las claves que configuren un escenario de oportunidades y riesgos que impactará en el dólar, la renta fija, la renta variable y los activos digitales.
Dólar
Efecto Fed
Bolsa
El IPSA espera las elecciones
Commodities
El oro se mantiene como refugio
Renta fija
Valor en la renta fija de mediano plazo
Bitcoin
Cierre por encima de US$ 123.000
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete